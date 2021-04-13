Кварацхелия установил новый рекорд среди грузинских футболистов

ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Цена полузащитника сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелия поднялась с 10 до 15 миллионов евро. Обновленную трансферную стоимость приводит авторитетное издание Transfermarkt.
Кварацхелия стал самым дорогим игроком в истории грузинского футбола. Прежняя трансферная стоимость полузащитника (10 млн евро) была повторением рекорда. В свое время в такую же сумму оценивался центральный защитник Саба Кверквелия.
После обновления рейтинга, Кварацхелия вышел на 569 место в мире по трансферной стоимости и на пятое в чемпионате России. Среди футболистов, родившихся в 2001 году, Кварацхелия занимает 13 место.
В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 22 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач (включая заработанные пенальти). Выше всяких похвал полузащитник проявил себя и в отборочных матчах ЧМ-2022 за национальную сборную Грузии. В трех встречах Грузия забила два гола (Испании и Греции), и оба на счету Кварацхелия.
Топ-5 самых дорогих грузинских футболистов
|Футболист
|Клуб, страна
|Стоимость, млн евро
|Хвича Кварацхелия
|"Рубин", Россия
|15,0
|Давид Хочолава
|"Шахтер", Украина
|3,5
|Георгий Чакветадзе
|"Гент", Бельгия
|3,2
|Саба Кверквелия
|"Ротор", Россия
|3,0
|Отар Китеишвили
|"Штурм", Австрия
|3,0
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