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Игрок Рубина Хвича Кварацхелия

Кварацхелия установил новый рекорд среди грузинских футболистов

© photo: Sputnik / Сергей Пивоваров
Спорт
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Темы:
Грузинские футболисты в России (140)
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После обновления рейтинга, Кварацхелия вышел на 569 место в мире по трансферной стоимости и на пятое в чемпионате России

ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Цена полузащитника сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелия поднялась с 10 до 15 миллионов евро. Обновленную трансферную стоимость приводит авторитетное издание Transfermarkt.

Кварацхелия стал самым дорогим игроком в истории грузинского футбола. Прежняя трансферная стоимость полузащитника (10 млн евро) была повторением рекорда. В свое время в такую же сумму оценивался центральный защитник Саба Кверквелия.

Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
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После обновления рейтинга, Кварацхелия вышел на 569 место в мире по трансферной стоимости и на пятое в чемпионате России. Среди футболистов, родившихся в 2001 году, Кварацхелия занимает 13 место.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 22 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач (включая заработанные пенальти). Выше всяких похвал полузащитник проявил себя и в отборочных матчах ЧМ-2022 за национальную сборную Грузии. В трех встречах Грузия забила два гола (Испании и Греции), и оба на счету Кварацхелия.

Топ-5 самых дорогих грузинских футболистов

Футболист Клуб, страна Стоимость, млн евро
Хвича Кварацхелия "Рубин", Россия 15,0
Давид Хочолава "Шахтер", Украина 3,5
Георгий Чакветадзе "Гент", Бельгия 3,2
Саба Кверквелия "Ротор", Россия 3,0
Отар Китеишвили "Штурм", Австрия 3,0

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Темы:
Грузинские футболисты в России (140)
Теги:
Хвича Кварацхелия, Сборная Грузии по футболу, Чемпионат России по футболу, футбол

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