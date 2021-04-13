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Баскетбол. Евролига. Матч Панатинаикос – ЦСКА

ЦСКА – "Панатинаикос": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

© photo: Sputnik / Михаил Сербин
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210413/251454812/TsSKA--Panatinaikos-prognoz-na-match-basketbolnoy-Evroligi.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между клубами ЦСКА и "Панатинаикос"

Регулярный чемпионат Евролиги завершится матчем между московским ЦСКА и греческим "Панатинаикосом". Эта встреча не несет никакой нагрузки с турнирной точки зрения и вполне может быть отнесена к разряду товарищеских.

ЦСКА уже давно решил свои задачи в турнире и даже знает первого соперника по играм плей-офф. Им станет турецкий "Фенербахче". Серия матчей на выбывание для "армейцев" начнется 21 апреля, поэтому предстоящую игру с греками можно использовать для ротации состава и наигрывания различных тактических схем.

Есть у Итудиса и проблемы с составом – напряженный сезон дает о себе знать (про отстраненного от игр Джеймса мы говорить не будем). В матче против "Панатинаикоса" не сыграют: Милутинов, Хэкетт, Боломбой. Также под вопросом появление на паркете капитана сборной Грузии – Торнике Шенгелия. Во всяком случае матч против "Астаны" (в рамках Единой Лиги ВТБ) грузинский форвард пропустил.

Баскетбол. Евролига. Матч Панатинаикос – ЦСКА
© photo: Sputnik / Михаил Сербин
Баскетбол. Евролига. Матч "Панатинаикос" – ЦСКА

Что касается "Панатинаикоса", то греческий клуб потерял шансы на выход в плей-офф Евролиги еще месяца два назад. Сейчас команда сосредоточена на внутреннем первенстве, где у нее дела идут гораздо лучше. Вряд ли стоит ожидать от гостей какой-то серьезной борьбы в Москве. Два дня назад "Панатинаикос" уже гостил в Питере и уступил "Зениту" 29 (!) очков (83:112).

Почти уверен, что в предстоящей игре Итудис даст возможность поиграть тем баскетболистам, которые не так часто выходят в стартовой пятерке. Будет эдакий симбиоз опыта и молодежи. Первые будут направлять, а вторые – учиться. В пяти последних играх "армейцы" в среднем набирали 90,8 очка за матч. Учитывая определенные проблемы с составом, думаю, в заключительной игре ЦСКА не пробьет этот показатель.

Ставка: ЦСКА наберет меньше 89.5 очка за 1,77.

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