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Николоз Басилашвили

Басилашвили не доиграл матч первого круга в Монте-Карло из-за травмы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (91)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210413/251455387/Basilashvili-ne-doigral-match-pervogo-kruga-v-Monte-Karlo-iz-za-travmy.html

На прошлой неделе грузинский теннисист дошел до полуфинала на турнире в Кальяри, где уступил сербу Ласло Дьере в двух партиях

ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (36 номер в рейтинге АТР) не доиграл матч первого круга на турнире из серии "Мастерс" в Монте-Карло из-за травмы.

Басилашвили встречался с Филипом Крайиновичем (37) и уступил сербу в первой партии со счетом 1:6. Во втором сете, при счете 0:2 в пользу Крайиновича, грузинский теннисист не смог продолжить встречу из-за повреждения. Какого рода травму получил Басилашвили – пока неизвестно.

Николоз Басилашвили
© AP Photo / Trevor Collens
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили поднялся в рейтинге АТР

На кортах теннисисты провели всего 36 минут.

Для Басилашвили "Мастерс" в Монте-Карло стал вторым грунтовым турниром в сезоне. На прошлой неделе грузинский теннисист дошел до полуфинала на турнире в Кальяри, где уступил сербу Ласло Дьере в двух партиях – 2:6, 0:6.

Что касается "Мастерса" в Монте-Карло, то общий призовой фонд турнира составляет почти два с половиной миллиона евро, а действующим победителем является итальянец Фабто Фоньини.

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (91)
Теги:
Николоз Басилашвили, теннис, Грузия

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