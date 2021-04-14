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Полузащитник сборной Грузии по футболу Джаба Канкава

Капитан сборной Грузии по футболу признан лучшим игроком французской "Валансьены"

© Sputnik / Levan Avlabreli
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (222)
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Sputnik Грузия
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Канкава получает эту награду второй раз подряд – в феврале грузинский опорный полузащитник также был признан болельщиками лучшим

ТБИЛИСИ, 14 апр – Sputnik. Капитан сборной Грузии по футболу Джаба Канкава признан болельщиками "Валансьена" лучшим игроком клуба в марте. Об этом сообщает официальный Twitter французской команды.

Канкава получает эту награду второй раз подряд. По мнению болельщиков, в феврале грузинский опорный полузащитник также был лучшим.

Канкава перешел в "Валансьен", выступающий во второй французской Лиге, зимой 2020 года после трех сезонов в Казахстанском "Тоболе". За новую команду 35-летний капитан сборной Грузии провел 12 матчей (10 в чемпионате и два в Кубке страны).

Срок соглашения между Канкава и "Валансьеном" рассчитан до конца текущего сезона.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (222)
Теги:
Джаба Канкава

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