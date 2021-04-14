"Славия" – "Арсенал": прогноз на матч плей-офф Лиги Европы УЕФА

Противостояние между пражской "Славией" и лондонским "Арсеналом", пожалуй, единственное на стадии ¼ финала, где сохранилась интрига. В домашней встрече "канониры" уверенно вели дело к победе с минимальным счетом, но гол Томаша Холеша в уже компенсированное арбитром время позволил чешскому клубу рассчитывать на выход в полуфинал.

Стоит обратить внимание на одну любопытную вещь – на стадии плей-офф "Славия" играла только с британскими командами. На первой стадии "лоскутные" прошли "Лестер" (2:0 по сумме двух матчей), в 1/8 финала чехи "сняли скальп" с шотландского "Глазго Рейнджерс! (3:1), и вот теперь "Арсенал". При этом "Славия" не проиграла ни одного матча. Так что лондонцам есть, чего опасаться.

© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin Игроки "Славии" после окончания матча группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2018/19

"Арсеналу" практически ничего не светит в чемпионате Англии. За семь туров до завершения АПЛ "канониры" отстают от зоны Лиги чемпионов УЕФА на 10 очков. С учетом далеко не всегда стабильной игры подопечных Артеты, сложно предположить, что "пушкари" составят конкуренцию "Вест-Хэму" и "Челси". Поэтому – победа в Лиге Европы УЕФА – это единственное, к чему может стремиться лондонский клуб в текущем сезоне.

Счет 1:1 никак не устраивает "Арсенал" - гости будут вынуждены искать счастья у чужих ворот. Найдут ли – вот в чем вопрос? Оборона "Славии" заслуживает всяческих похвал. В пяти домашних встречах ЛЕ, против "Байера", "Ниццы", "Хапоэля", "Лестера" и "Рейнджерс" чехи пропустили всего три (!) гола. Вряд ли против "Арсенала" получится сыграть на "ноль", но и града голов со стороны гостей я не жду.

При этом сама "Славия" может грамотно и четко сыграть на контратаках – это ей вполне под силу. Я не буду делать прогноз на исход матча, но предположу, что мы с вами увидим два или три забитых мяча. В чьи ворота – это уже другой вопрос.

Ставка: в матче будет забито два или три гола за 2,01.