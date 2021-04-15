Грузинским спортсменам прогнозируют 11 медалей на Олимпиаде в Токио

На прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году спортсмены сборной Грузии завоевали семь медалей

ТБИЛИСИ, 15 апр – Sputnik. Грузия на Летних Олимпийских играх в Токио завоюет 11 медалей и займет 26 место в общекомандном медальном зачете – такой прогноз сделали специалисты компании Gracenote, занимающейся статистикой и обработкой данных.

По подсчету специалистов, грузинские спортсмены завоюют 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей. О том, в каком виде спорта будут медали, не уточняется.

Лидером, по версии Gracenote, станет сборная США – 114 медалей (из них 43 золотых), второе место займет команда Китая – 85 (38), а замкнет тройку лидеров Россия – 73 (23).

На прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016) спортсмены сборной Грузии завоевали семь медалей – 2 золота, 1 серебро и 4 бронзы.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.