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Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия

Шота Арвеладзе опроверг информацию о том, что лоббирует интересы Кварацхелия в "Аяксе"

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (224)
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На данный момент полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия является самым дорогим грузинским футболистом

ТБИЛИСИ, 15 апр – Sputnik. Лучший бомбардир в истории сборной Грузии Шота Арвеладзе опроверг информацию о своем участии в возможной сделке, касающейся перехода Хвичи Кварацхелия из казанского "Рубина" в амстердамский "Аякс".

Игрок Рубина Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
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"Я прекрасно знаю и отца Хвичи, и его агента. Но я не вмешиваюсь в такие сделки, не занимаюсь такими делами. Я не пристраиваю Хвичу в "Аякс". Это неправда. Надеюсь, что у него все будет супер. Когда придет время, когда у него получится, тогда он и будет играть в Европе", – приводит слова Арвеладзе издание "Спорт-Экспресс".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Аякс" заинтересован в приобретении Кварацхелия у "Рубина". Как отметило издание, Арвеладзе, который выступал за "Аякс" в конце 90-х, посодействовал агенту Кварацхелия (Мамуке Джугели) и свел его с менеджментом амстердамского клуба.

Однако, спортивный директор амстердамского клуба Марк Овермарс опроверг данную информацию.

"Нет, это не так. "Аякс" не интересуется Кварацхелия. Ни о каких переговорах с "Рубином" речи нет", – приводит слова Овермарса издание Чемпионат.com.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что в услугах 20-летнего Кварацхелия заинтересованы такие клубы, как "Ювентус", "Милан", "Аталанта", "Наполи", "Бавария" и "Боруссия". Однако, официальных предложений по грузинскому полузащитнику в казанский "Рубин" пока не поступало.

Игрок Рубина Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Сергей Пивоваров
Кварацхелия установил новый рекорд среди грузинских футболистов

По данным авторитетного издания transfermarkt.com трансферная цена Кварацхелия составляет 15 миллионов евро. На данный момент полузащитник казанского "Рубина" является самым дорогим грузинским футболистом.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 22 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач (включая заработанные пенальти). Выше всяких похвал полузащитник проявил себя и в отборочных матчах ЧМ-2022 за национальную сборную Грузии. В трех встречах Грузия забила два гола (Испании и Греции), и оба на счету Кварацхелия.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (224)
Теги:
Шота Арвеладзе, Хвича Кварацхелия

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