Шота Арвеладзе опроверг информацию о том, что лоббирует интересы Кварацхелия в "Аяксе"

ТБИЛИСИ, 15 апр – Sputnik. Лучший бомбардир в истории сборной Грузии Шота Арвеладзе опроверг информацию о своем участии в возможной сделке, касающейся перехода Хвичи Кварацхелия из казанского "Рубина" в амстердамский "Аякс".

"Я прекрасно знаю и отца Хвичи, и его агента. Но я не вмешиваюсь в такие сделки, не занимаюсь такими делами. Я не пристраиваю Хвичу в "Аякс". Это неправда. Надеюсь, что у него все будет супер. Когда придет время, когда у него получится, тогда он и будет играть в Европе", – приводит слова Арвеладзе издание "Спорт-Экспресс".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Аякс" заинтересован в приобретении Кварацхелия у "Рубина". Как отметило издание, Арвеладзе, который выступал за "Аякс" в конце 90-х, посодействовал агенту Кварацхелия (Мамуке Джугели) и свел его с менеджментом амстердамского клуба.

Однако, спортивный директор амстердамского клуба Марк Овермарс опроверг данную информацию.

"Нет, это не так. "Аякс" не интересуется Кварацхелия. Ни о каких переговорах с "Рубином" речи нет", – приводит слова Овермарса издание Чемпионат.com.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что в услугах 20-летнего Кварацхелия заинтересованы такие клубы, как "Ювентус", "Милан", "Аталанта", "Наполи", "Бавария" и "Боруссия". Однако, официальных предложений по грузинскому полузащитнику в казанский "Рубин" пока не поступало.

По данным авторитетного издания transfermarkt.com трансферная цена Кварацхелия составляет 15 миллионов евро. На данный момент полузащитник казанского "Рубина" является самым дорогим грузинским футболистом.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 22 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач (включая заработанные пенальти). Выше всяких похвал полузащитник проявил себя и в отборочных матчах ЧМ-2022 за национальную сборную Грузии. В трех встречах Грузия забила два гола (Испании и Греции), и оба на счету Кварацхелия.