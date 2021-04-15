Грузинский баскетболист попал в тройку лучших в Евролиге

В матчах Евролиги Шенгелия в среднем за игру набирает 11.4 очка, делает 4.8 подбора и отдает 2.2 результативных передачи

ТБИЛИСИ, 15 апр – Sputnik. "Данк" (мяч заброшенный сверху) капитана сборной Грузии по баскетболу и форварда ЦСКА – Торнике Шенгелия, попал в тройку лучших по итогам регулярного чемпионата Евролиги.

Эпизод произошел в домашнем матче ЦСКА против стамбульского "Фенербахче", в котором "армейцы" уступили со счетом 83:89. Кстати, в той игре Шенгелия стал самым результативным игроком в составе московского клуба, набрав 18 очков.

По итогам регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА занял второе место и в первом раунде плей-офф сыграет с "Фенербахче". Первая игра серии до двух побед состоится в Москве 21 апреля.

В матчах Евролиги Шенгелия в среднем за игру набирает 11.4 очка, делает 4.8 подбора и отдает 2.2 результативных передачи.

Шенгелия перешел в ЦСКА из испанской "Басконии" летом прошлого года. Контракт 29-летнего баскетболиста с "армейцами" рассчитан на три года.

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