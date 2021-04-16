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Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА - Ахмат

"Ахмат" - "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1073)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210416/251489052/Akhmat---Khimki-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Ахмат" и "Химки"

XXVI тур чемпионата России по футболу откроется противостоянием в Грозном между местным "Ахматом" и "Химками". По большому счету, с турнирной точки зрения, этот матч не несет никакой нагрузки, поэтому мы вправе ожидать достаточно открытой игры.

За пять туров до завершения РПЛ "Ахмат" опережает зону стыковых матчей на 12 очков, и сложно себе даже представить, что подопечные Андрея Талалаева не сумеют сохранить прописку в высшем дивизионе. Сейчас "Ахмат" сосредоточен на полуфинале Кубка России, в котором грозненцы в середине следующей недели сыграют с "Крыльями Советов". Нет никаких сомнений, что сейчас для клуба это приоритетная задача.

Футбол. РПЛ. Матч Химки – Краснодар
© photo: Sputnik / Anton Denisov
Футбол. РПЛ. Матч "Химки" – "Краснодар"

Что касается "Химок", то подмосковный клуб задачу сохранения прописки в РПЛ решил уже давно. Но и до еврокубков "красно-черным" уже не дотянуться. "Химки" показывают просто великолепную игру – лишь одно поражение в 12 матчах. Но эта серия для команды Игоря Черевченко началась слишком поздно – лидеры чемпионата ушли в отрыв.

В предстоящей игре букмекеры отдают заметное предпочтение "Ахмату". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,1 (против 3,75 у гостей). Но лично мне кажется, что самым логичным исходом станет ничья, которая устроит всех. Перед полуфиналом с "Крыльями" грозненцы вряд ли захотят подвергать своих лидеров дополнительному риску. А если "Химки" сумеют увезти из Грозного хотя бы одно очко, то добавят бонусов в свою замечательную серию и вполне удовлетворятся таким результатом.

Ставка: матч завершится вничью за 3,4.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1073)
Теги:
Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч, футбол

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