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Большой шлем по дзюдо - Важа Маргвелашвили на татами

Грузинский дзюдоист стал вице-чемпионом Европы

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Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (225)
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Sputnik Грузия
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В первый день ЧЕ в Лиссабоне сборная Грузии могла завоевать еще одну медаль, но в поединке за третье место Этери Липартелиани проиграла

ТБИЛИСИ, 16 апр – Sputnik. Грузинский дзюдоист Важа Маргвелашвили завоевал серебро на чемпионате Европы, стартовавшем в столице Португалии – Лиссабоне.

В финале соревнований в весовой категории до 66 кг Маргвелашвили уступил итальянцу Мануэлю Ломбардо. Стоит отметить, что оба спортсмена входят в тройку сильнейших дзюдоистов мира в своей весовой категории. Маргвелашвили – второй, а Ломбардо – третий.

Для 27-летнего Маргвелашвили – это третий пьедестал почета в карьере на континентальных первенствах. В 2016 году грузин стал чемпионом Европы, а в 2019 завоевал бронзовую медаль. Теперь в коллекции Маргвелашвили есть награды всех проб с ЧЕ.

В первый день ЧЕ в Лиссабоне сборная Грузии могла завоевать еще одну медаль, но в поединке за третье место Этери Липартелиани (-57 кг) уступила Норе Гьяковой из Косово.

Во второй день турнира, 17 апреля, сборную Грузии представят всего дзюдоиста: Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) и Мариам Чантурия (-70 кг).

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (225)
Теги:
Чемпионат Европы по дзюдо, Важа Маргвелашвили

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