"Ротор" - "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу

Волгоградский "Ротор" продолжает "тонуть". Начав весеннюю часть с победы над "Тамбовом" (3:1) и ничьей с "Химками" (0:0), четыре последовавших матча "Ротор" проиграл всухую. Поражения не были разгромными (кроме "Ростова" 0:4), но сам "Ротор" слишком уж беззубо смотрелся в атаке – всего четыре (!) удара в створ ворот соперников. С такими показателями, конечно, сложно рассчитывать на сохранение прописки в РПЛ.

К тому же у "Ротора" очень непростой календарь в оставшихся матчах: "Динамо", "Зенит", "Сочи" и "Рубин". Все эти клубы имеют турнирную мотивацию, да и по игровым показателям на голову превосходят волгоградский клуб. Единственным светлым пятном для "Ротора" может стать домашний матч с "Ахматом", который о чемпионате уже не думает и полностью сконцентрирован на Кубке России.

© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov Футбол. РПЛ. Матч "Спартак" – "Ротор"

В прошлом туре "Динамо" неожиданно потеряло очки в домашней игре против "Урала" (2:2). Этим воспользовались сразу несколько клубов – "Локомотив" и ЦСКА ушли в отрыв, а "Рубин" опередил "бело-голубых" в турнирной таблице. И все же от еврокубковой зоны подопечных Сандро Шварца отделяет только три очка. Так что вся борьба еще впереди.

Стоит также отметить, что для "Динамо" ничья с "Уралом" – это второй матч подряд, в котором московский клуб не смог победить. До этого было поражение от "Крылья Советов" в 1/4 финала Кубка России (0:2).

Вполне логично, что динамовцы идут фаворитами предстоящего противостояния. Победу гостей можно заиграть с коэффициентом 1,71 (против 5,7 у "Ротора"). Мне кажется, это отличное предложение и в данной ситуации не стоит углубляться в какие-то дебри. Понятно, "Ротору" очки нужны как воздух, но и столичный клуб не хочет упускать шанс попасть в зону еврокубков. Мой выбор – победа гостей.

Ставка: "Динамо" победит за 1,71.