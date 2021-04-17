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Болельщики Динамо

"Ротор" - "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Anton Denisov
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1074)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210417/251489067/Rotor---Dinamo-Moskva-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Ротор" и "Динамо" Москва

Волгоградский "Ротор" продолжает "тонуть". Начав весеннюю часть с победы над "Тамбовом" (3:1) и ничьей с "Химками" (0:0), четыре последовавших матча "Ротор" проиграл всухую. Поражения не были разгромными (кроме "Ростова" 0:4), но сам "Ротор" слишком уж беззубо смотрелся в атаке – всего четыре (!) удара в створ ворот соперников. С такими показателями, конечно, сложно рассчитывать на сохранение прописки в РПЛ.

К тому же у "Ротора" очень непростой календарь в оставшихся матчах: "Динамо", "Зенит", "Сочи" и "Рубин". Все эти клубы имеют турнирную мотивацию, да и по игровым показателям на голову превосходят волгоградский клуб. Единственным светлым пятном для "Ротора" может стать домашний матч с "Ахматом", который о чемпионате уже не думает и полностью сконцентрирован на Кубке России.

Футбол. РПЛ. Матч Спартак – Ротор
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Футбол. РПЛ. Матч "Спартак" – "Ротор"

В прошлом туре "Динамо" неожиданно потеряло очки в домашней игре против "Урала" (2:2). Этим воспользовались сразу несколько клубов – "Локомотив" и ЦСКА ушли в отрыв, а "Рубин" опередил "бело-голубых" в турнирной таблице. И все же от еврокубковой зоны подопечных Сандро Шварца отделяет только три очка. Так что вся борьба еще впереди.

Стоит также отметить, что для "Динамо" ничья с "Уралом" – это второй матч подряд, в котором московский клуб не смог победить. До этого было поражение от "Крылья Советов" в 1/4 финала Кубка России (0:2).

Вполне логично, что динамовцы идут фаворитами предстоящего противостояния. Победу гостей можно заиграть с коэффициентом 1,71 (против 5,7 у "Ротора"). Мне кажется, это отличное предложение и в данной ситуации не стоит углубляться в какие-то дебри. Понятно, "Ротору" очки нужны как воздух, но и столичный клуб не хочет упускать шанс попасть в зону еврокубков. Мой выбор – победа гостей.

Ставка: "Динамо" победит за 1,71.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1074)
Теги:
Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч, футбол

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