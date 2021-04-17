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Футбол. РПЛ. Матч Рубин — Спартак

"Урал" - "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1075)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Урал" и "Рубин"

Второй игровой день XXVI тура российской премьер-лиги откроется в Екатеринбурге матчем между "Уралом" и казанским "Рубином". В предстоящей встрече букмекеры явное предпочтение отдают гостям, и это вполне естественно.

Пятью победами в шести последних матчах РПЛ "Рубин" максимально приблизился к зоне еврокубков. Еще в середине сезона о таком результате можно было только мечтать. Но Слуцкий разгонялся, разгонялся и "выстрелил" после зимней паузы. Сейчас у казанского клуба практически нет проблемных зон. В центре обороны надежны Уремович и Старфельт, в центре пашут Абильдгор и Евтич, ну а про атакующее трио Кварацхелия-Деспотович-Макаров вообще говорить ничего не надо.

В этом же XXVI туре "Сочи" примет на своем поле ЦСКА. Это гарантированная дележка очков, которая будет на руку "Рубину", конечно, при условии собственной победы. Если выиграют хозяева, то "Рубин" сравняется по набранным очкам с "армейцами". Если же московский клуб увезет три очка из Сочи, то казанцы закрепятся в лидирующей пятерке. Одним словом – "Рубин" должен побеждать.

Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – Урал
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – "Урал"

Что касается "Урала", то в последнем туре "шмели" заработали очень важное очко, сыграв на выезде с "Динамо" 2:2. Теперь подопечные Юрия Матвеева на 10 пунктов опережают зону стыковых матчей. И даже несмотря на непростой календарь, вряд ли можно предположить, что "Урал" подпустит к себе "Арсенал" или "Ротор", которые показывают совсем уж невыразительный футбол.

Уверен, хозяева выйдут на поле заряженными на борьбу. Для гарантии сохранения прописки в РПЛ было бы неплохо набрать еще пару-тройку очков, а родные стены самое подходящее место. Мне кажется, "Урал" сумеет забить. Они это делали в девяти из последних 10 матчей. Без гола "шмелей" осталась только "Уфа" (0:0). Но и "Рубин" в долгу не останется. Так что жду обмена голами.

Ставка: обе команды забьют за 2,1.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1075)
Теги:
прогноз на футбольный матч, клуб "Урал", клуб "Рубин", Чемпионат России по футболу

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