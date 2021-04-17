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Большой шлем по дзюдо - Лаша Шавдатуашвили на татами

Грузинские дзюдоисты остались без медалей во второй день чемпионата Европы

© Sputnik / STRINGER
Спорт
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Грузинские спортсмены на международной арене (226)
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Sputnik Грузия
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Таким образом, после двух соревновательных дней на турнире в активе сборной Грузии только одна медаль

ТБИЛИСИ, 17 апр – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии остались без медалей во второй день чемпионата Европы, проходящего в эти дни в Лиссабоне (Португалия).

Большой шлем по дзюдо - Важа Маргвелашвили на татами
© Sputnik / STRINGER
Грузинский дзюдоист стал вице-чемпионом Европы

В весовой категории до 73 кг Грузию представлял один из самых титулованных дзюдоистов страны – олимпийский чемпион (2021) и бронзовый призер Игр (2016) Лаша Шавдатуашвили. Однако грузинский дзюдоист завершил свое выступление на ЧЕ уже в третьем круге, уступив Вадиму Шоке из Беларуси.

За медали континентального первенства могла побороться и Мариам Чантурия (-70 кг), но грузинка проиграла в первой же схватке представительнице Нидерландов Ким Поллинг.

Таким образом, после двух соревновательных дней на турнире в активе сборной Грузии только одна медаль. Важа Маргвелашвили завоевал серебро в весовой категории до 66 кг.

В заключительный день континентального первенства сборную Грузии представят семь дзюдоистов: Лаша Бекаури, Бека Гвиниашвили (оба -90 кг), Варлам Липартелиани, Илья Суламанидзе (оба -100 кг), Леван Матиашвили, Гурам Тушишвили (оба +100 кг), а также одна девушка – София Сомхишвили (+78 кг).

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (226)

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