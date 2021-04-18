"Сочи" – ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу

Очень интересная встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт", где сыграют "Сочи" и московский ЦСКА. Хозяева пытаются вернуться в зону еврокубков, где они еще совсем недавно были, а "армейцы" ведут борьбу за Лигу чемпионов УЕФА. Матч должен получиться зрелищным.

"Сочинцы" начали весеннюю часть чемпионата уверенной победой над тульским "Арсеналом" (4:0), но после этого дела "барсов" неожиданно пошли на спад. В пяти последовавший матчах команда Олега Фоменко сумела одержать всего одну победу, обыграв "Тамбов" 5:0. Но кто, скажите мне, сейчас не обыгрывает "волков", которые уже махнули рукой на РПЛ. В других встречах "Сочи" не был похож сам на себя – поражения от "Локомотива" (1:3), "Рубина" (0:1), "Зенита" (1:2) и ничья с "Ростовом" (0:0).

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv Игроки "Сочи" радуются забитому мячу

Все эти результаты привели к тому, что "Сочи" уже на седьмом месте, и от зоны еврокубков клуб отделяют шесть очков. Если Фоменко в срочном порядке не взбодрит своих подопечных, мечта о Европе (в этом сезоне) так мечтой может и остаться.

А вот ЦСКА с приходом на пост главного тренера Ивицы Олича заиграл, как говорится, новыми красками. Под руководством хорватского специалиста "армейцы" одержали уже три победы – две в чемпионате и одну в Кубке России. Да, может быть, игра "красно-синих" не такая искрометная, но главное – есть результат.

Букмекеры считают, что ЦСКА одержит четвертую победу подряд, уж слишком деморализовано смотрится "Сочи". На успех гостей можно поставить с коэффициентом 2,04 (против 3,65 у хозяев). От ставки на исход я все же воздержусь. "Сочи", как загнанный в угол кролик, может неожиданно превратиться в тигра и выдать сумасшедший матч. Мой вариант – один или два гола гостей. Если ЦСКА и победит, то разгрома не будет – не стиль Олича.

Ставка: ЦСКА забьет один или два гола за 1,64.