"Динамо" Тбилиси выиграло первый круг чемпионата Грузии по футболу

В девяти матчах первого круга "динамовцы" Тбилиси одержали семь побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение

ТБИЛИСИ, 18 апр – Sputnik. Самый титулованный клуб Грузии "Динамо" Тбилиси выиграл первый круг Национальной лиги чемпионата страны по футболу.

В IX туре подопечные Георгия Немсадзе обыграли в столичном дерби "Локомотив" 3:1, набрали 22 очка и стали недосягаемы для ближайшего преследователя – "Динамо" Батуми.

В девяти матчах первого круга "динамовцы" Тбилиси одержали семь побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Кстати, команда Немсадзе проиграла именно "Динамо" Бутуми (0:1).

Клуб с черноморского побережья имел возможность максимально приблизиться к столичной команде, но в заключительном матче IX тура батумцы уступили "Дила" из Гори (1:2).

Лучшим бомбардиром по итогам первого круга стал нападающий "Динамо" Тбилиси – Зоран Марушич. На счету сербского форварда пять забитых мячей.

В Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу участвуют 10 клубов. Турнир состоит из четырех кругов, в которых соперники по два раза играют друг с другом дома и на выезде.

"Динамо" Тбилиси – действующий чемпион Грузии по футболу.

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