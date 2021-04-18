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Игрок Рубина Хвича Кварацхелия

Кварацхелия получил травму в матче против "Урала"

© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
Спорт
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Темы:
Грузинские футболисты в России (141)
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Характер повреждения Кварацхелия пока неизвестен, но, скорее всего, речь может идти о надрыве задней поверхности бедра

ТБИЛИСИ, 18 апр – Sputnik. Полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия получил травму в матче XXVI тура РПЛ против "Урала" и не смог доиграть встречу.

На 32 минуте игры Кварацхелия уходил в отрыв со своей половины поля, но в центральном круге неожиданно рухнул на газон.

Игрок Рубина Хвича Кварацхелия получил травму в матче 26-го тура чемпионата России
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
Игрок "Рубина" Хвича Кварацхелия получил травму в матче 26-го тура чемпионата России

Полузащитник сразу же схватился за бедро и просигнализировал, что ему нужна замена. Футболист покинул поле только с помощью врачей.

Характер повреждения Кварацхелия пока неизвестен, но, скорее всего, речь может идти о надрыве задней поверхности бедра. Если это действительно так, то полузащитник, скорее всего, пропустит две-три недели.

Игрок Рубина Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Сергей Пивоваров
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Что касается непосредственно матча, то он завершился победой "Рубина" со счетом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил Дарко Евтич.

После победы над "Уралом" "Рубин" набрал 46 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблицы, впервые в сезоне оказавшись в зоне еврокубков.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач (включая заработанные пенальти).

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Темы:
Грузинские футболисты в России (141)
Теги:
клуб "Рубин", Хвича Кварацхелия, Чемпионат России по футболу, футбол

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