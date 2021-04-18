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Дзюдоист Варлам Липартелиани

Грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали в заключительный день ЧЕ

photo: Georgian Judo Federation / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (227)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210418/251499864/Gruzinskie-dzyudoisty-zavoevali-chetyre-medali-v-zaklyuchitelnyy-den-ChE.html

Сборная Грузия выиграла общекомандный медальный зачет среди мужчин, в итоговом протоколе грузинские дзюдоисты обошли команду Бельгии и России

ТБИЛИСИ, 18 апр – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии завоевали четыре медали в заключительный день чемпионата Европы в Лиссабоне.

Наиболее удачным последний день турнира получился для Лаши Бекаури (-90 кг), который впервые в своей карьере выиграл золото взрослого чемпионата Европы. Любопытно, что финал в весовой категории до 90 получился чисто грузинским – в решающей схватке Бекаури противостоял Бека Гвиниашвили.

Сборная Грузии была близка к завоеванию еще одной золотой медали, но капитан команды и лидер мирового рейтинга – Варлам Липартелиани (-100 кг), в финале уступил представителю Бельгии – Тома Никифорову. Для Липартелиани нынешнее серебро стало шестым (!) в карьере на континентальных первенствах.

Последнюю медаль в копилку сборной Грузии принес Гурам Тушишвили (+100 кг). В поединке за третье место наш спортсмен одолел Роя Мейера из Нидерландов.

Таким образом, на ЧЕ в Лиссабоне дзюдоисты сборной Грузии завоевали пять медалей (1 золото, 3 серебра и 1 бронза). В первый день турнира вице-чемпионом стал Мажа Маргвелашвили (-66 кг).

Этот результат позволил сборной Грузии выиграть общекомандный медальный зачет среди мужчин. В итоговом протоколе грузинские дзюдоисты обошли команду Бельгии (1-1-0) и России (1-0-3).

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (227)
Теги:
Бека Гвиниашвили, Варлам Липартелиани, Чемпионат Европы по дзюдо, Грузия

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