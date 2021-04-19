11:51 19 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1187
  • 100 RUB4.5355
  • USD3.4363
Поиск
Нападающий бельгийского клуба «Серен» Жорж (Георгий) Микаутадзе

Нападающий сборной Грузии по футболу получил "Золотую бутсу"

photo: RFC Seraing Officiel / FB
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (185)
180 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0b/251139986.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210419/251500747/Napadayuschiy-sbornoy-Gruzii-po-futbolu-poluchil-Zolotuyu-butsu.html

Грузинский нападающий провел за бельгийский клуб в рамках чемпионата 21 матч, забил 19 голов и стал одним из трех лучших бомбардиров турнира

ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Новоиспеченный форвард сборной Грузии по футболу – Георгий (Жорж) Микаутадзе стал обладателем "Золотой бутсы". Этот приз нападающий получил как лучший игрок футбольного клуба "Серен" в сезоне, говорится в сообщении на сайте команды.

Этот приз стал для 20-летнего Микаутадзе первым индивидуальным в карьере. Церемония награждения состоялась перед матчем XXVII тура, в котором "Серен" сыграл вничью 0:0 с "Льерсом".

Сборная Грузии и Швеции в первом отборочном матче ЧМ-2022
photo: Georgian Football Federation
Сборная Грузии по футболу: новая история - новые главы

В том, что именно Микаутадзе стал лучшим футболистом "Серена" по итогам сезона, нет ничего удивительного. Грузинский нападающий провел за свой клуб в рамках чемпионата 21 матч и забил 19 голов. Вместе с Данте Ванциером из "Сен-Жилуаза", Микаутадзе является лучшим бомбардиром второй Лиги чемпионата Бельгии.

В середине марта Микаутадзе, который является гражданином Франции, получил грузинский паспорт и был призван в сборную Грузии по футболу. Его дебют в составе национальной команды состоялся в отборочном матче ЧМ-2022 против Швеции (0:1). Микаутадзе вышел на замену на 84 минуте. Правда, в этой же игре форвард получил небольшое повреждение и был вынужден пропустить матчи против Испании (1:2) и Греции (1:1).

Что касается "Серена", то клуб гарантировал себе второе место во второй бельгийской лиге и примет участие в переходных матчах за право сыграть в высшем дивизионе чемпионата Бельгии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (185)
Теги:
Сборная Грузии по футболу, футбол

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Бегущая девушка на фоне собора Нотр-Дам-де-Пари во время его реставрации
Как проходит реставрация Нотр-Дам-де-Пари после страшного пожара - фото
Нас не догонят! Как жираф Липа радуется приходу весны
Жираф Липа радуется приходу весны - умилительное видео
Сколько живут мужчины и женщины в Европе
Сколько живут жители Европы?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться