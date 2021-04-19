Нападающий сборной Грузии по футболу получил "Золотую бутсу"

Грузинский нападающий провел за бельгийский клуб в рамках чемпионата 21 матч, забил 19 голов и стал одним из трех лучших бомбардиров турнира

ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Новоиспеченный форвард сборной Грузии по футболу – Георгий (Жорж) Микаутадзе стал обладателем "Золотой бутсы". Этот приз нападающий получил как лучший игрок футбольного клуба "Серен" в сезоне, говорится в сообщении на сайте команды.

Этот приз стал для 20-летнего Микаутадзе первым индивидуальным в карьере. Церемония награждения состоялась перед матчем XXVII тура, в котором "Серен" сыграл вничью 0:0 с "Льерсом".

В том, что именно Микаутадзе стал лучшим футболистом "Серена" по итогам сезона, нет ничего удивительного. Грузинский нападающий провел за свой клуб в рамках чемпионата 21 матч и забил 19 голов. Вместе с Данте Ванциером из "Сен-Жилуаза", Микаутадзе является лучшим бомбардиром второй Лиги чемпионата Бельгии.

В середине марта Микаутадзе, который является гражданином Франции, получил грузинский паспорт и был призван в сборную Грузии по футболу. Его дебют в составе национальной команды состоялся в отборочном матче ЧМ-2022 против Швеции (0:1). Микаутадзе вышел на замену на 84 минуте. Правда, в этой же игре форвард получил небольшое повреждение и был вынужден пропустить матчи против Испании (1:2) и Греции (1:1).

Что касается "Серена", то клуб гарантировал себе второе место во второй бельгийской лиге и примет участие в переходных матчах за право сыграть в высшем дивизионе чемпионата Бельгии.

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