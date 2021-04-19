Грузинский теннисист проиграл в первом круге на турнире в Барселоне

Поражение в первом круге не позволило Басилашвили заработать рейтинговых очков, но зато он получил девять тысяч евро призовых

ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (36 номер в рейтинге АТР), проиграл в первом круге турнира из серии АТР-500 в Барселоне.

Басилашвили встречался с французом Жереми Шарди (51) и уступил в трех сетах – 3:6, 6:3, 3:6. Матч продолжался почти два часа.

Встреча изобиловала обоюдными ошибками, но у Басилашвили их оказалось чуть больше. Стоит отметить, что третий сет грузин начал с брейка, но тут же отдал свою подачу. Решающим стал восьмой гейм, в котором Шарди еще раз взял подачу Басилашвили (5:3), после чего довел матч до победы.

Это было четвертое очное противостояние соперников, счет в котором 3:1 в пользу французского теннисиста.

Поражение в первом круге не позволило Басилашвили заработать рейтинговых очков. Единственное, чем может себя утешить теннисист – заработанными девятью тысячами евро призовых.

Общий призовой фонд турнира в Барселоне составляет 1 миллион 700 тысяч евро, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.

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