"Анадолу Эфес" - "Реал" Мадрид: прогноз на матч плей-офф Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между клубами "Анадолу Эфес" и "Реал" Мадрид

Плей-офф баскетбольной Евролиги откроется противостоянием турецкого "Анадолу Эфес" и мадридского "Реала", командами, занявшими по итогам регулярного чемпионата третье и шестое место соответственно.

"Анадолу" начал "регулярку" с двух поражений подряд, после чего клуб чередовал успешные игры с провальными. Достаточно долго турки находились в нижней части турнирной таблицы и о выходе в плей-офф могли только мечтать. Переломный момент наступил в январе, когда "Анадолу" начал безупречную серию из восьми побед подряд. Выше всяких похвал проявили себя лучшие снайперы команды Василие Мичич и Шэйн Ларкин.

© photo: Sputnik / Anton Denisov Баскетбол. Евролига. Матч "Химки" – "Реал"

У мадридского "Реала" в регулярном чемпионате все сложилось наоборот. Первую часть сезона испанцы провели в соответствии со своим статусом, а вот во второй клуб изрядно штормило. В какой-то момент подопечные Пабло Ласо находились на грани вылета из первой восьмерки, но, в конечном итоге, застолбили за собой шестую позицию.

Если говорить об очном противостоянии соперников в нынешнем сезоне, то клубы обменялись гостевыми победами. В Стамбуле победил "Реал" (75:63), а в Мадриде хозяева потерпели настоящее фиаско, уступив 83:108.

В пяти последних домашних матчах "Анадолу" набирал минимум 85 очков (в среднем 90 очков за игру). Ударно турки проводили и первую половину – минимум 43 очка (в среднем почти 50). Как мне кажется, первый матч на домашнем паркете стамбульцы вновь проведут в ударном темпе и без проблем обыграют "Реал". На предстоящий матч я предлагаю две ставки на индивидуальный тотал хозяев.

Ставка: а) "Анадолу" наберет минимум 85 очков в матче за 1,78 и б) "Анадолу" наберет минимум 43 очка в первой половине за 1,87.

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