Гендиректор "Рубина": Кварацхелия вряд ли сыграет до конца сезона

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач

ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Грузинский полузащитник клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия, вряд ли выйдет на поле до конца сезона, заявил генеральный директор казанской команды Рустем Сайманов.

Полузащитник сборной Грузии получил травму в первом тайме XXVI тура РПЛ в матче против "Урала" (1:0). Предположительно, речь идет о повреждении задней поверхности бедра. Кварацхелия покинул поле только с помощью сотрудников медицинского штаба и одноклубника Дениса Макарова.

"У него травма, по которой мы еще не делали МРТ. Предположительно, до конца сезона он уже не сыграет, так как надо будет набирать форму 2-3 недели и рисковать незачем", – сказал Сайманов изданию champioanat.com.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач (включая заработанные пенальти).

После победы над "Уралом" "Рубин" набрал 46 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, впервые в сезоне оказавшись в зоне еврокубков.

В нынешнем сезоне РПЛ осталось провести четыре тура, в которых "Рубин" сыграет с "Краснодаром", "Динамо", "Ротором" дома и с тульским "Арсеналом" – на выезде.

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