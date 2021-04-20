Грузия примет участие в программе "Футбол для дружбы 2021": как это будет?

Грузия во второй раз примет участие в Международной детской социальной программе "Футбол для дружбы", которая пройдет онлайн с 14 по 29 мая 2021 года

Цель проекта "Футбол для дружбы" – воспитать уважение к различным культурам и национальностям у детей из разных стран, привить молодому поколению актуальные ценности и интерес к здоровому образу жизни.

photo: courtesy of Miranda Oganezova "Футбол для дружбы 2021"

Девятый сезон "Футбол для дружбы" вновь объединит юных участников – девочек и мальчиков – из 211 стран и регионов. Юные футболисты объединятся в 32 сборные Дружбы, чтобы принять участие во Всемирном онлайн-чемпионате по "Футболу для дружбы". Грузию будет представлять Николоз Чаава из детского футбольного клуба "Вит Джорджия" – "Плато".

Чемпионат пройдет на базе футбольного симулятора F4F World, доступного бесплатно на 27 языках на платформах MS Windows, AppleMacOS, Android и iOS.

Юные журналисты, в числе которых и тбилисец Лука Элканишвили, будут освещать мероприятия программы в составе Международного детского пресс-центра. Они расскажут о ключевых ценностях программы: дружбе, равенстве, справедливости, здоровье, мире, преданности, победе, традициях и чести.

Как сообщили организаторы Sputnik Грузия, впервые в истории проекта состоится Форум послов "Футбола для дружбы". Мероприятие пройдет в Стамбуле накануне финала Лиги чемпионов УЕФА. Футбольные эксперты и журналисты обсудят вопросы развития детского спорта и поделятся опытом. Как отмечают эксперты, за годы своего существования программа "Футбол для дружбы" стала важной международной площадкой, на которой обсуждаются актуальные вопросы мирового футбола и детского спорта.

Один из учредителей Федерации футбола Грузии, медиа-офицер УЕФА и начальник департамента стадионов ФФГ Мамука Кварацхелия подчеркивает, что дети из разных стран обретут друзей и смогут продвигать общечеловеческие ценности.

"Все, что связано с футболом – это великолепно! – говорит Кварацхелия. – Спасибо огромное руководителям программы за то, что, несмотря на пандемию, юные футболисты и журналисты – мальчики и девочки 12-14 лет, в том числе с инвалидностью, смогут представлять свою страну и культуру. Как известно, игроки объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. У них появится много друзей из разных стран. В последние десятилетия мы только и слышим о войнах. И, наконец, появилась программа, которая может объединить во имя дружбы и мира".

photo: courtesy of Miranda Oganezova "Футбол для дружбы 2021"

С нетерпением ждет начала чемпионата и юный грузинский тренер Демна Озашвили. В свои 16 лет он не только играет в футбол и тренирует детей, но уже стал членом Ассоциации спортивных журналистов Грузии. Демна также принимает участие в датской программе Open Fun Football Schools.

Все участники получают статус Юных послов и после участия в программе продолжают делиться со своими сверстниками опытом, полученным на "Футболе для дружбы".

В рамках финальных мероприятий "Футбола для дружбы" ее участники планируют установить уже третий для программы Мировой рекорд Гиннесса. Ранее "Футбол для дружбы" уже установил два мировых рекорда Гиннеса – за самую многонациональную футбольную тренировку и самое массовое футбольное онлайн-мероприятие в мире.

photo: courtesy of Miranda Oganezova "Футбол для дружбы 2021"

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется с 2013 года. За восемь сезонов "Футбол для дружбы" объединил более 15 000 участников из 211 стран и регионов. В спортивных, образовательных и экологических мероприятиях программы приняли участие более 6 миллионов человек по всему миру.

"Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики и деятели искусства. Проект удостоен более 50 международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.