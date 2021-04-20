"Ахмат" - "Крылья Советов": прогноз на полуфинал Кубка России по футболу

В XXVI туре российской премьр-лиги по футолу "Ахмат" победил на своем поле "Химки" 3:1 и гарантировал себе сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата страны. Грозненский клуб на 12 очков опережает "Арсенал" и даже если предположить, что "канониры" выиграют все четыре оставшиеся встречи, а грозненцы проиграют – по личным встречам "Ахмат" опережает клуб из Тулы.

Теперь у "Ахмата" осталось два самых важных матча в сезоне – полуфинал и возможный финал Кубка России. За выход в финал "Ахмат" сыграет с лидером ФНЛ – "Крыльями Советов". По идее, грозненцы должны были идти ярко выраженными фаворитами предстоящего противостояния. Но расклад немного удивляет. На победу "Ахмата" в основное время можно поставить с коэффициентом 2,26 (против 3,6 у "КС"). Честно говоря, такие цифры немного удивляют. Во-первых, разница в Лигах (РПЛ против ФНЛ), а, во-вторых, "Ахмат" играет дома.

photo : press-service of FC "Krilya Sovetov" Футбол. РПЛ. Матч "Крылья Советов" — "Краснодар"

Что касается "Крылья Советов", то клуб из Самары лидирует в ФНЛ и, скорее всего, следующий сезон вновь проведет в премьер-лиге. Подопечные Игоря Осинькина на шесть очков опережают идущего третьим "Оренбург" и к тому же имеют одну игру в запасе. Да и по игре "Крылья" заслуживают повышения в статусе. К предстоящему полуфиналу "КС" подходят с серией из 11 (!) побед подряд в ФНЛ. Отлично проявил себя клуб и в Кубке России, выбив оттуда "Химки" (4:0) и "Динамо" (2:0). Последний результат стал достаточно неожиданным.

В прошлом сезоне, когда "Крылья" играли в РПЛ, соперники встретились дважды: в Самаре победил "Ахмат" (4:2), а в Грозном была зафиксирована ничья 1:1.

Делать прогноз на кубковые матчи всегда очень непросто. Цена ошибки слишком высока, а на исправление остается лишь время до финального свистка. Если одна из сторон забьет, то соперник вынужден идти вперед отыгрываться. Могут сравнять, а могут и нарваться на контратаку. Предположу, что в Грозном мы увидим два или три гола.

Ставка: в матче будет забито два или три гола за 2,04.

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