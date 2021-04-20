Ватерполисты "Динамо" Тбилиси одержали вторую победу в Лиге чемпионов

На данный момент "Динамо" занимает пятое место в группе "В", а для выхода в плей-офф Лиги чемпионов необходимо попасть в четверку лучших

ТБИЛИСИ, 20 апр – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси обыграли "Ядран" из Черногории 13:10 в рамках группового этапа Лиги чемпионов, который в эти дни проходит в Будапеште (Венгрия).

Динамовцы выиграли три первых четверти (4:3, 2:1, 4:2) и уступили только в заключительном отрезке матча (3:4). В составе победителей сразу шесть игроков отметились двумя забитыми мячами.

Для грузинского клуба эта победа стала второй на турнире. В середине декабря прошлого года подопечные Деяна Станоевича также обыграли "Ядран". Та встреча завершилась со счетом 11:8.

На данный момент "Динамо" занимает пятое место в группе "В", а для выхода в плей-офф Лиги чемпионов необходимо попасть в четверку лучших. Такой шанс грузинскому клубу представится уже завтра, 21 апреля, когда наша команда сыграет с "Васпо" из Ганновера. Однако стоит отметить, что в первом матче "Васпо" разгромил "Динамо" со счетом 10:3.

Заключительный матч группового этапа ЛЧ "Динамо" проведет 22 апреля против венгерского "Ференцвароша".

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