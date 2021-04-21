ЦСКА - "Фенербахче": прогноз на матч плей-офф баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между клубами ЦСКА и "Фенербахче"

Московский ЦСКА стартует в плей-офф баскетбольной Евролиги домашним матчем против стамбульского "Фенербахче". Хозяева считаются однозначными фаворитами как первой игры, так и противостояния в целом. На победу "армейцев" можно поставить с коэффициентом 1,21 (против 5,0 у "канареек").

После Нового года у ЦСКА был определенный спад, но концовку регулярного чемпионата Евролиги "армейцы" провели в ударном темпе, одержав шесть побед подряд. В каждом матче подопечные Итудиса набирали минимум 86 очков (средний показатель составил 91,1). Также стоит отметить, что в каждом из этих матчей ЦСКА выигрывал первую четверть (23,6 очка в среднем) и первую половину (46,8 очка). И все это без Майка Джеймса, покинувшего команду в конце марта.

ЦСКА до последнего бился с "Барселоной" за первое место по итогам чемпионата. Московский клуб одержал с испанцами одинаковое количество побед, но уступил по дополнительным показателям. В любом случае "красно-синие" получили преимущество своего паркета.

© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin Баскетбол. Евролига. Матч "Зенит" – "Фенербахче"

"Фенербахче" завершил "регулярку" на седьмом месте. У команды Игоря Кокошкова были неплохие шансы подняться чуть выше в турнирной таблице, но два заключительных матча (оба домашних) "Фенер" уступил испанским клубам. Сначала "Барселоне" (73:82), а потом "Реалу" (67:93). Встреча против "Реала" была чуть ли не худшей для турков в этом сезоне. В первой четверти "Фенербахче" набрал 11 очков, а в заключительной – всего 10.

Что касается очных встреч по ходу сезона, то команды обменялись гостевыми победами: в Стамбуле ЦСКА победил в овертайме (78:77), а в Москве сильнее был "Фенер" (89:83).

Я практически не сомневаюсь в том, что плей-офф ЦСКА начнет уверенной победой. Учитывая отличную форму "армейцев", предположу, что хозяева с первых же минут захватят инициативу и проведут первую четверть достаточно мощно, сумев набрать больше 21.5 очка.

Ставка: ЦСКА наберет больше 21.5 очка в первой четверти за 1,87.

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