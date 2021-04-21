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Вратарь сборной Грузии по футболу Георгий Макаридзе

Грузинский вратарь попал в символическую сборную чемпионата Испании

photo: Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (186)
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Sputnik Грузия
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В составе испанского клуба грузинский голкипер провел 26 матчей в "Сегунде", девять из которых отыграл на "ноль"

ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik. Голкипер национальной команды Грузии по футболу Георгий Макаридзе попал в символическую сборную по итогам XXXV тура "Сегунды" – второго по силе дивизиона чемпионата Испании.

В отчетном туре "Альмерия", за которую выступает Макаридзе, сыграла вничью 1:1 с лидирующим в турнирной таблице "Эспаньолом".

"Грузинский вратарь "Альмерии" стал героем после того, как отразил пенальти в исполнении Рауля де Томаса (при счете 1:1). Более того, Макаридзе справился со всеми ударами гостей, кроме гола Диматы", – пишет испанское издание As, которое и составило символическую сборную.

После XXXV туров "Альмерия" набрала 61 очко, занимает третье место в таблице и продолжает борьбу за прямой выход в Примеру.

Макаридзе выступает за "Альмерию" с сентября прошлого года, куда он перешел из португальской "Витории Сетубал". В составе испанского клуба грузинский голкипер провел 26 матчей в "Сегунде", девять из которых отыграл на "ноль".

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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (186)
Теги:
Испания, футбол, Георгий Макаридзе

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