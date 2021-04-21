Два грузинских борца вольного стиля стали призерами чемпионата Европы

ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik. Грузинские борцы вольного стиля Ника Кенчадзе (-79 кг) и Элизбар Одикадзе (-97 кг) стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, проходящего в эти дни в Варшаве (Польша).
В поединке за третье место Кенчадзе со счетом 10:0 победил Армана Авагяна из Армении, а Одикадзе взял верх над Шамилем Зубайровым из Азербайджана (5:0).
Совершенно точно сборная Грузии по вольной борьбе завоюет еще одну медаль – золотую или серебряную, так как Сандро Аминашвили (-86 кг), вышел в финал соревнований, где сразится с Артуром Наифоновым из России.
Помимо этого, есть шанс еще на две бронзы. Бека Ломтадзе (-61 кг) ждет своего соперника по поединку за третье место, а Гено Петриашвили (-125 кг) пробился в репешаж турнира.
После того, как завершится чемпионат Европы по вольной борьбе, там же в Варшаве стартует континентальное первенство по греко-римской борьбе. Сборная Грузии представлена на турнире 10 борцами – по одному в каждой весовой категории.
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