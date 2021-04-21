Два грузинских борца вольного стиля стали призерами чемпионата Европы

Сборная Грузии по вольной борьбе совершенно точно завоюет еще одну медаль, золотую или серебряную – в стране надежда на борцов большая

ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik. Грузинские борцы вольного стиля Ника Кенчадзе (-79 кг) и Элизбар Одикадзе (-97 кг) стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, проходящего в эти дни в Варшаве (Польша).

В поединке за третье место Кенчадзе со счетом 10:0 победил Армана Авагяна из Армении, а Одикадзе взял верх над Шамилем Зубайровым из Азербайджана (5:0).

photo: Geo Wrestling Official / FB Грузинский борец Элизбар Одикадзе

Совершенно точно сборная Грузии по вольной борьбе завоюет еще одну медаль – золотую или серебряную, так как Сандро Аминашвили (-86 кг), вышел в финал соревнований, где сразится с Артуром Наифоновым из России.

Помимо этого, есть шанс еще на две бронзы. Бека Ломтадзе (-61 кг) ждет своего соперника по поединку за третье место, а Гено Петриашвили (-125 кг) пробился в репешаж турнира.

После того, как завершится чемпионат Европы по вольной борьбе, там же в Варшаве стартует континентальное первенство по греко-римской борьбе. Сборная Грузии представлена на турнире 10 борцами – по одному в каждой весовой категории.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.