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Футболист сборной Грузии Лаша Двали

Игроки сборной Грузии по футболу стали чемпионами Венгрии

photo: Georgia GFF / FB
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (216)
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Двали в третий раз подряд становится чемпионом Венгрии вместе с "Ференцварошем", а для Хариашвили это первый титул в карьере

ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik. Футболисты сборной Грузии Лаша Двали и Георгий Хариашвили стали чемпионами Венгрии в составе "Ференцвароша".

Двали в третий раз подряд становится чемпионом Венгрии вместе с "Ференцварошем", а для Хариашвили это первый титул в карьере.

В XXX туре "Ференцварош" обыграл на своем поле "Уйпешт" 3:0 и досрочно стал победителем Высшей лиги в 32 раз, что является рекордным показателем.

Игроки сборной Грузии по футболу стали чемпионами Венгрии
photo: Georgia GFF / FB
Игроки сборной Грузии по футболу стали чемпионами Венгрии

Двали выступает за "Ференцварош" с января 2019 года. В составе "зеленых орлов" центральный защитник провел 54 матча, в которых забил два гола. Что касается Хариашвили, то атакующий полузащитник присоединился к команде зимой этого года, перейдя из шведского "Гетеборга".

В составе сборной Грузии Двали провел 19 матчей, а Хариашвили шесть.

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Темы:
Сборная Грузии по футболу (216)

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