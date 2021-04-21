Ватерполисты "Динамо" Тбилиси не вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Таким образом, после девяти сыгранных туров "динамовцы" разместились на пятом месте, набрав шесть очков, и уже не смогут подняться выше

ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли немецкому "Васпо Ганновер" со счетом 6:7 в предпоследнем матче группового этапа Лиги чемпионов, проходящего в эти дни в Будапеште (Венгрия).

В случае успеха грузинский клуб имел шанс пробиться в четверку лучших в группе и выйти в плей-офф турнира. До победы команде Деяна Станоевича не хватило совсем немного.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе и завершилась со счетом 3:3. После перерыва "динамовцы" выдали отличную третью четверть, в которой победили 3:1. Однако заключительный игровой отрезок "Динамо" откровенно провалило, пропустив три безответных гола. Победный мяч ватерполисты "Васпо" забросили за 47 секунд до финального свистка.

Самым результативным в составе "Динамо" стал Йован Сарич, на счету которого три взятия ворот.

Таким образом, после девяти сыгранных туров "динамовцы" разместились на пятом месте в группе "В", набрав шесть очков, и уже не смогут подняться выше. В активе грузинского клуба две победы на турнире. Оба раза "Динамо" обыграло черногорский "Ядран" - 13:10 накануне и 11:0 в декабре.

Заключительный матч группового этапа ЛЧ "Динамо" проведет 22 апреля против венгерского "Ференцвароша".

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