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Грузинский борец Гено Петриашвили

Грузинские борцы вольного стиля завоевали пять медалей на чемпионате Европы

FB / United World Wrestling
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (229)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210422/251533925/Gruzinskie-bortsy-volnogo-stilya-zavoevali-pyat-medaley-na-chempionate-Evropy.html

В общекомандном медальном зачете сборная Грузии набрала 81 балл и заняла третье место, пропустив вперед Украину и Россию

ТБИЛИСИ, 22 апр – Sputnik. Грузинские борцы вольного стиля завоевали три медали в заключительный день чемпионата Европы в Варшаве (Польша).

Сандро Аминашвили (-86 кг) стал вице-чемпионом турнира. В финале грузинский борец уступил Артуру Наифонову из России со счетом 8:0.

Бронзовыми призерами континентального первенства стали Бека Ломтадзе (-61 кг) и Гено Петриашвили (-125 кг). Ломтадзе в схватке за третье место победил Ахмеднаби Гварзатилова из Азербайджана (9:7), а Петриашвили был сильнее Дениса Храмянкова из Беларуси (12:9).

В общей сложности грузинские борцы вольного стиля завоевали на ЧЕ в Варшаве пять медалей. Днем ранее бронзовые медали завоевали Ника Кенчадзе (-79 кг) и Элизбар Одикадзе (-97 кг).

В общекомандном медальном зачете сборная Грузии набрала 81 балл и заняла третье место, пропустив вперед Украину (88 баллов) и Россию (161 балл).

С 23 по 25 апреля, там же в Варшаве состоится чемпионат Европы среди борцов греко-римского стиля. Сборная Грузии представлена на турнире 10 борцами – по одному в каждой весовой категории.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (229)

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