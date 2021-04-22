Защитник сборной Грузии по футболу может покинуть тульский "Арсенал"

Григалава выступает за "канониров" с января 2017 года, куда защитник перешел из кипрского "Этникоса"

ТБИЛИСИ, 22 апр – Sputnik. Защитник сборной Грузии по футболу Гия Григалава этим летом может покинуть тульский "Арсенал", говорится в сообщении издания sport24.ru

По информации издания, "Арсенал" не собирается продлевать контракт с 31-летним грузинским защитником.

Григалава выступает за "канониров" с января 2017 года, куда защитник перешел из кипрского "Этникоса". В общей сложности в составе "Арсенала" Григалава провел 90 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отметился тремя результативными передачами.

В текущем сезоне РПЛ Григалава провел за тульский клуб 15 матчей.

За свою карьеру Григалава выступал во многих российских клубах: "Ростов", "Крылья Советов", СКА, "Анжи" и "Волга".

Что касается тульского "Арсенала", то в текущем сезоне РПЛ клуб ведет борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России. После XXVI сыгранных туров "канониры" набрали 23 очка и находятся в зоне стыковых матчей.

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