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Баскетбол. Евролига. Матч ЦСКА - Фенербахче

ЦСКА – "Фенербахче": прогноз на второй матч плей-офф Евролиги

© photo: Sputnik / Антон Денисов
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210422/251541247/TsSKA--Fenerbakhche-prognoz-na-vtoroy-match-pley-off-Evroligi.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между клубами ЦСКА и "Фенербахче"

Второй матч плей-офф баскетбольной Евролиги между ЦСКА и "Фенербахче" вновь пройдет на московском паркете. В первой игре хозяева были на голову сильней и заслуженно победили 92:76. Особенно хороши были Уилл Клайберн и Дэниелу Хэккетту, набравшие по 20 очков.

Во второй игре "армейцы" вновь находятся в статусе ярко выраженного фаворита. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,18 (против 5,6 у "Фенера"). Я практически не сомневаюсь в том, что ЦСКА снова победит, но думаю, такого солидного преимущества, как в первой игре, не будет.

Серия плей-офф в Евролиге идет до трех побед. Если ЦСКА поведет в счете 2:0, то стамбульскому клубу будет очень непросто что-то противопоставить подопечным Итудиса. Именно здесь и сейчас "Фенербахче" должен постараться навязать борьбу "армейцам".

Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия (слева) и игрок БК Фенербахче Кайл О'Куинн
© photo: Sputnik / Антон Денисов
Баскетбол. Евролига. Матч ЦСКА - "Фенербахче". Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия (слева) и игрок БК "Фенербахче" Кайл О'Куинн

Стоит также отметить, что в предстоящей игре не сыграет один из героев первого матча – Хэккетт. Итальянец повредил плечо и на паркет не выйдет. Да, Клайберн в строю, но американец подвержен перепадам настроения. Это тоже немаловажный фактор.

Одним словом, "Фенербахче" и его лидеру Де Коло нужно сделать все возможное, чтобы сыграть с ЦСКА на равных. Победить турки вряд ли смогут, но больше 11 очков гости не уступят. На мой взгляд – неплохой вариант, за который предлагают солидный коэффициент.

Ставка: победа "Фенербахче" с форой (+11.5) за 1,8.

Теги:
Евролига, баскетбол

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