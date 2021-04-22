"Динамо" Тбилиси завершило выступление в Лиге чемпионов поражением

По итогам группового этапа "динамовцы" заняли последнее место в группе, одержав на турнире две победы и потерпев восемь поражений

ТБИЛИСИ, 22 апр – Sputnik. Ватерпольный клуб "Динамо" Тбилиси проиграл венгерскому "Ференцварошу" 11:15 в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов в Будапеште и завершил свое выступление на турнире.

Хозяева уверенно провели первую половину встречи, выиграв два стартовых отрезка – 5:3 и 4:2, что и послужило залогом итогового успеха. После перерыва соперники продемонстрировали равную игру, и обе четверти завершились вничью – 2:2 и 4:4.

В составе "Динамо" Тбилиси сразу четыре игрока забросили по два мяча – Андреа Битидзе, Йован Сарич, Георгий Маграквелидзе и Борис Вапенски.

По итогам группового этапа "динамовцы" заняли последнее место в группе, одержав на турнире две победы (обе над черногорским "Ядраном") и потерпев восемь поражений.

В плей-офф Лиги чемпионов из группы "В" вышли: "Ференцварош" (Венгрия), "Барселонета" (Испания), "Брешиа" (Италия) и "Васпо Ганновер" (Германия).

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