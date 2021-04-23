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Баскетбол. Евролига. Матч Зенит — Барселона

"Барселона" - "Зенит": прогноз на матч плей-офф баскетбольной Евролиги

© photo: Sputnik / Александр Гальперин
Спорт
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между клубами "Барселона" и "Зенит"

Питерский клуб стал автором настоящей сенсации, обыграв на выезде в первом матче плей-офф победителя регулярного чемпионата Евролиги – "Барселону" (76:74). Залогом успеха подопечных Хавьера Паскуаля стала вторая четверть, которую "Зенит" выиграл с разницей в 14 очков – 27:13. Отыграть такое отставание после перерыва каталонский клуб не сумел.

По итогам регулярного чемпионата "Зенит" занял восьмое место, но по количеству пропущенных очков питерский клуб уступил только "Барселоне" (2 547 против 2 469). Можно сказать, что в первом очном противостоянии двух лучших линий защиты, победила российская. Уверен, во втором матче испанцы возьмут реванш.

Игрок Барселоны Адам Ханга
© photo: Sputnik / Александр Гальперин
Игрок "Барселоны" Адам Ханга

В успехе хозяев не сомневаются и букмекеры – победу "Барселоны" можно взять с коэффициентом 1,24 (против 4,7 у "Зенита"). Однако, я бы рассмотрел другую ставку на предстоящий матч.

В принципе, "Барселона" очень неубедительно провела первую половину встречи. В стартовой четверти "сине-гранатовые" набрали 21 очко, а во второй – 13. Как мы уже знаем, отыграться хозяева так и не смогли. Мне кажется, что второй матч испанцы начнут более агрессивно, чтобы не повторить ошибки. Поэтому предложу, что в первой четверти "Барса" наберет минимум 21 очко.

Ставка: "Барселона" наберет больше 20.5 очков в первой четверти за 1,96.

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Теги:
Евролига, баскетбол

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