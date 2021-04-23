Полузащитник сборной Грузии по футболу покинет кипрский "Анортосис"

Контракт 29-летнего Окриашвили с "Анортосисом" истекает летом этого года, и футболист выразил желание покинуть клуб

ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии Торнике Окриашвили покинет кипрский "Анортосис" по окончании текущего сезона. Об этом сообщил президент команды Евгениос Амбулас.

"Мы предложили Окриашвили новое соглашение, но футболист сам высказал желание продолжить карьеру в другом клубе. У нас с ним прекрасные отношения. Он знает – мы бы хотели оставить его у себя. Но когда Торнике говорит, что хочет покинуть Кипр, мы ничего не можем поделать и силой никого не будем оставлять", – сказал Амбулас.

Контракт 29-летнего Окриашвили с "Анортосисом" истекает летом этого года.

Окриашвили выступает за "Анортосис" с лета 2019 года, после того, как полузащитник покинул "Краснодар". За два сезона в составе киприотов грузинский футболист провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отметился двумя результативными передачами.

Несколько лет Окриашвили провел на Украине, выступая за "Ильичевец" и "Черноморец". Потом полузащитник перебрался в бельгийский "Генк", после чего в его карьере были турецкий "Эскишехирспор" и российский "Краснодар".

В составе сборной Грузии Окриашвили провел 45 матчей, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи.

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