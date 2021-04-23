Кварацхелия назвал самым популярным футболистом в Грузии Каху Каладзе

Старшее поколение грузинских футболистов все время повторяет – нужно быть профессионалом и все делать ради футбола, сказал Кварацхелия

ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия считает, что самый популярный футболист в Грузии, это бывший защитник "Милана" и нынешний мэр Тбилиси – Каха Каладзе.

"Думаю, Каха Каладзе (самый популярный футболист в истории Грузии – прим. ред.). Очень сильный футболист, два раза выиграл Лигу чемпионов. Из атакующих игроков – Георгий Кинкладзе. У него был талант как у Месси, но он его не реализовал. Думаю, он мог бы выиграть "Золотой мяч". Третьего назвать сложно, было много сильных – братья Арвеладзе, Темур Кецбая. Всех не перечислишь", – сказал Кварацхелия в интервью изданию Business-Gazeta.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Футбол. Прощальный матч экс-игрока "Милана" Кахи Каладзе

При этом своим любимым грузинским футболистом Кварацхелия назвал Кинкладзе.

"Мне нравилось, как играл Кинкладзе, но самым успешным стал Каладзе. Они мне очень нравились. Я тогда в силу возраста не мог смотреть игры Кинкладзе, зато теперь есть возможность пересматривать. Такой талант! В Грузии все говорят, что у него был огромный потенциал", – отметил футболист.

Кинкладзе в свое время играл за "Манчестер Сити" и "Аякс", а на излете карьеры выступал за "Рубин".

© AP Photo / Max Nash Игрок сборной Грузии и клуба Manchester City Георгий Кинкладзе вместе с Темуром Кецбая на тренировке на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в 1997 году

"Мы общаемся с Кинкладзе. Их поколение мне все время повторяет – нужно быть профессионалом и все делать ради футбола", – отметил полузащитник "Рубина".

Кварацхелия выступает за "Рубин" с июля 2019 года, куда он перешел из московского "Локомотива". В составе казанского клуба грузинский полузащитник провел 50 матчей в РПЛ, в которых забил семь голов и сделал 13 результативных передач (включая заработанные пенальти).

В последние несколько месяцев в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Кварацхелия заинтересованы ведущие европейские клубы: "Ювентус", "Милан", "Наполи", "Аталанта", "Бавария" и "Боруссия". Однако официального предложения в "Рубин" пока не поступало.

По версии авторитетного издания transfermarkt рыночная стоимость Кварацхелия составляет 15 миллионов евро.

Стоит также отметить, что если Кварацхелия летом покинет Казань, то за "Рубин" он больше не сыграет. В матче прошлого тура РПЛ против "Урала" (1:0), грузинский полузащитник получил травму (повреждение задней поверхности бедра). На восстановление потребуется несколько недель, а до завершения чемпионата России осталось всего четыре тура.