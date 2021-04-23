"Урал" - "Ахмат": прогноз на матч чемпионата России по футболу

До завершения чемпионата России по футболу командам осталось провести по четыре игры. У клубов остается не так много времени, чтобы решить локальные задачи. И "Урал" - один из них.

На данный момент клуб из Екатеринбурга находится в семи очках от зоны стыковых матчей. В последних трех турах "Урал" продемонстрировал отличный футбол, и у болельщиков "шмелей", в принципе, не должно быть поводов для беспокойства. С большой долей вероятности их клуб напрямую сохранит прописку в РПЛ.

Подопечные Юрия Матвеева уверенно обыграли главного преследователя – тульский "Арсенал" (2:0), после чего провели очень достойный матч с "Динамо" (2:2). "Урал" мог зацепиться за ничью и с "Рубином" в последнем туре, реализуй Панюков пенальти на 83 минуте (0:1). Одним словом, "шмели" летят в правильном направлении. К тому же, "Уралу" благоволит календарь "Арсенала", которому еще предстоит сыграть с "Ростовом", "Спартаком" и "Рубином".

© photo: Sputnik / Александр Гальперин Футбол. РПЛ. Матч "Зенит" - "Ахмат"

Что касается "Ахмата", то с полной уверенностью можно сказать – для грозненцев сезон окончен. Место в РПЛ на следующий сезон они себе гарантировали еще в прошлом туре, обыграв "Химки" (3:1). После этого команда Талалаева сконцентрировалась на полуфинале Кубка России против "Крыльев Советов". Но лидер ФНЛ тоже был настроен на борьбу. Основное время матча завершилось вничью 0:0, а в серии послематчевых пенальти "КС" обыграли "Ахмат" 4:1. Как мне кажется, после такого разочарования команде очень сложно будет эмоционально настроится на остаток чемпионата.

Тем удивительней смотрятся котировки на предстоящий матч. В букмекерской линии "Ахмат" идет фаворитом – на его победу можно поставить с коэффициентом 2,55 (против 2,95 у хозяев). Да, "Урал" сыграет без травмированных Бикфалви и Эль-Кабира, но все равно, лично для меня, именно "шмели" являются фаворитами матча. Предположу, что "Урал" сумеет выиграть хотя бы один тайм. Позиция оценивается очень приличным коэффициентом.

Ставка: "Урал" выиграет хотя бы один тайм за 2,0.

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