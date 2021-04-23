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Хвича Кварацхелия, игрок Рубина

Кварацхелия привык, что против него играют жестко

photo : FC Rubin / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские футболисты в России (144)
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Больше мечтаю Лигу чемпионов УЕФА, чем перейти в какой-то конкретный клуб, заявил грузинский футболист

ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия привык, когда против него играют жестко. 

"Я уже привык. Знаю, что будут так играть. Бывает так, что я просто стою и кто-то идет мне локтем в нос. Но это футбол, так бывает. Злости у меня на такие действия нет, лучше ответить футболом и игрой. Физически дать сдачу – не выход", - сказал Кварацхелия интервью изданию Business-Gazeta.

Игрок Рубина Хвича Кварацхелия получил травму в матче 26-го тура чемпионата России
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
Игрок "Рубина" Хвича Кварацхелия получил травму в матче 26-го тура чемпионата России

Кварацхелия лидер РПЛ по количеству обводок. Несмотря на это факт, 20-летний футболист считает, что учиться нужно постоянно.

Игрок Рубина Хвича Кварацхелия и игрок Краснодара Александр Мартынович
© photo: Sputnik / Максим Богодвид
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"У всех стараюсь смотреть, запоминаю что-то. Учиться нужно именно у таких игроков (Роналду, Месси, Мбаппе – прим.ред.). Хорошо запомнил гол Мбаппе "Баварии". Как он убрал в сторону и пробил вратарю между ног. Он так и хотел пробить, но это очень тяжело, потому что обычно эти места закрыты. Нужно учиться. Если видишь, что какой-то футболист имеет свой профессиональный элемент – почему бы не взять это себе на вооружение и не использовать в игре?" - отметил грузинский полузащитник.

В последние несколько месяцев в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Кварацхелия заинтересованы ведущие европейские клубы: "Ювентус", "Милан", "Наполи", "Аталанта", "Бавария", "Боруссия". Однако официального предложения в "Рубин" пока не поступало. Сам Кварацхелия к постоянным слухам относится достаточно спокойно.

"Я об этом не думаю, честно. С детства болел за "Реал" Мадрид. Но мечтаю больше выиграть Лигу чемпионов, чем перейти в какой-то конкретный клуб", - заявил футболист.

Игрок Рубина Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
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По версии авторитетного издания transfermarkt.com, рыночная стоимость Кварацхелия составляет 15 миллионов евро.

Кварацхелия выступает за "Рубин" с июля 2019 года, куда он перешел из московского "Локомотива". В составе казанского клуба грузинский полузащитник провел 50 матчей в РПЛ, в которых забил семь голов и сделал 13 результативных передач (включая заработанные пенальти).

Стоит также отметить, что если Кварацхелия летом покинет Казань, то за "Рубин" он больше не сыграет. В матче прошлого тура РПЛ против "Урала" (1:0) грузинский полузащитник получил травму (повреждение задней поверхности бедра). На восстановление потребуется несколько недель, а до завершения чемпионата России осталось всего четыре тура.

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Темы:
Грузинские футболисты в России (144)
Теги:
Хвича Кварацхелия, клуб "Рубин", Чемпионат России по футболу, футбол

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