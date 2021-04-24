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Футбол. Лига Европы. Матч Динамо - Наполи

"Динамо" Москва - "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Alexandr Wilf
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1079)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Динамо" Москва и "Химки"

Давно в чемпионате России по футболу не было такой серьезной конкуренции за попадание в зону еврокубков. Если вынести за скобки чемпионство "Зенита" (вряд ли питерский клуб упустит лидерство), то второе и шестое места в турнирной таблице разделяют всего три очка. Кстати, шестую позицию занимает как раз "Динамо".

Московский клуб при Сандро Шварце играет так уверенно, что два матча без побед (ничья в РПЛ с "Уралом" (2:2) и поражение в Кубке от "Крылья Советов" (0:2), стали неприятной неожиданностью для болельщиков "бело-голубых". Благо вовремя "подвернулся" "Ротор" – в прошлом туре динамовцы без проблем обыграли волгоградский клуб на выезде 3:0. Теперь, когда статус-кво восстановлен, снова можно задуматься о еврокубках.

Футбол. РПЛ. Матч Химки — ЦСКА
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Футбол. РПЛ. Матч "Химки" — ЦСКА

"Химки" очень неплохо начали вторую часть чемпионата, набрав семь очков в трех матчах. Но вот потом команда Игоря Черевченко заметно "просела". "Красно-черные" проиграли "Зениту" (0:2) и "Ахмату" (1:3), посередине обыграв "Тамбов" (1:0). Но победу над последним клубом чемпионата вряд ли можно занести в актив. К сожалению, "волки" стали прямыми поставщиками трех очков.

В такой ситуации, когда перед "Динамо" маячат еврокубки, а для "Химок" сезон уже фактически завершен, сложно найти причину, по которой хозяева не должны одержать победу. У москвичей игру пропустят Евгеньев, Лесовой и Н'Джие, но и у гостей хватает кадровых проблем. В Москве не сыграют Глушаков (самая существенная потеря), Данилкин (перебор желтых карточек) и еще ряд игроков.

Вне всяких сомнений "Динамо" – фаворит предстоящей игры. На победу московского клуба можно поставить с коэффициентом 1,55 (против 6,9 у "Химок"). Кстати, очень неплохой вариант для ставки. Но можно сыграть и на тотал хозяев. Динамовцы провели дома 13 матчей и в семи играх забивали минимум два гола в ворота соперника. Мне кажется, что нынешнему "Динамо" вполне по силам забить минимум два мяча нынешним "Химкам".

Ставка: а) "Динамо" победит за 1,55 и б) "Динамо" забьет минимум два гола за 1,73.

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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1079)
Теги:
Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч, футбол

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