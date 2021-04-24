Слуцкий обвинил судей в травме Кварацхелия

В текущем сезоне полузащитник уже не сможет помочь своему клубу, так как до завершения российской премьер-лиги осталось провести четыре тура

ТБИЛИСИ, 24 апр – Sputnik. Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий считает, что в травме Кварацхелия, которую грузинский полузащитник получил в матче прошлого тура против "Урала", виноваты судьи.

"Простой момент: во всех лигах приходят на звезд. Футбол существует для болельщиков. Болельщики идут на Кварацхелия – это очевидно. Там было больше 10 тысяч болельщиков "Урала", и я уверен, что многие из них пришли посмотреть на Хвичу Кварацхелия. Когда в первые 15 минут происходят три грубейших фола против Кварацхелия с ударами сзади, с ударами локтями... И даже в том моменте, когда он получил травму, игрок "Урала" чуть раньше ударил ему в ахилл", – сказал Слуцкий изданию championat.com.

По его словам, травму, которую получи Кварацхелия, во многом спровоцировал арбитр, не давая фолы в очевиднейших ситуациях.

По итогам обследования у Кварацхелия диагностировали повреждение мышц левого бедра группы хамстринг. Восстановление игрока займет несколько недель. Это значит, что в текущем сезоне полузащитник уже не сможет помочь своему клубу, так как до завершения российской премьер-лиги осталось провести четыре тура.

Кварацхелия получил повреждение на 32 минуте выездного матча против "Урала" (1:0), и покинул поле только при помощи врачей и своего партнера по команде Дениса Макарова.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти.

После XXVI сыгранных туров "Рубин" набрал 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, дающее право участия в еврокубках.

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