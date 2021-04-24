"Уфа" - "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Программу второго игрового дня XXVII тура чемпионата России по футболу откроет противостояние между борющейся за выживание "Уфой" и "Сочи", который все же пытается пробиться в зону еврокубков.

"Уфа" после того, как команду покинул Рашид Рахимов, выиграла два матча подряд. "Горожане" c одинаковым счетом 3:0 обыграли "Ахмат" и "Спартак". И если победа над клубом из Грозного смотрится логично ("Ахмат" готовился к полуфиналу Кубка России), то выездная победа над "красно-белыми" стала настоящей сенсацией.

"Уфа" вряд ли сможет сохранить прописку в РПЛ напрямую – до спасительного 12 места команду отделяют 10 очков. Поэтому основная задача башкирского клуба – зацепиться за стыковые матчи и уже там попробовать свои силы с кем-нибудь из представителей ФНЛ.

© photo: Sputnik / Dmitry Mukhametkulov Футбол. РПЛ. Матч "Уфа" - "Краснодар"

Что касается "Сочи", то подопечные Владимира Федотова еще могут побороться за место в еврокубках. На данный момент "барсы" располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице, но до четвертого места всего три балла. Учитывая достаточно простой календарь сочинцев в оставшихся турах, попадание в еврокубки смотрится вполне достижимой целью.

В матче первого круга соперники победителя не выявили – встреча завершилась вничью 1:1. Я почти уверен в том, что "Сочи" и на сей раз пополнит свою копилку набранными очками. В то, что "Уфа" выиграет третий матч подряд, верится с трудом. Но сопротивляться команда будет. Поэтому предположу, что для гостей игра получится непростой и если они сумеют победить, то с разницей в один мяч.

Ставка: победа "Сочи" в один мяч или ничья за 1,77.