18:51 24 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1529
  • 100 RUB4.5960
  • USD3.4464
Поиск
Футбол. Кубок России. Матч Краснодар - Сочи

"Уфа" - "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1080)
9 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/02/251358663.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210424/251556926/Ufa--Sochi-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Уфа" - "Сочи"

Программу второго игрового дня XXVII тура чемпионата России по футболу откроет противостояние между борющейся за выживание "Уфой" и "Сочи", который все же пытается пробиться в зону еврокубков.

"Уфа" после того, как команду покинул Рашид Рахимов, выиграла два матча подряд. "Горожане" c одинаковым счетом 3:0 обыграли "Ахмат" и "Спартак". И если победа над клубом из Грозного смотрится логично ("Ахмат" готовился к полуфиналу Кубка России), то выездная победа над "красно-белыми" стала настоящей сенсацией.

"Уфа" вряд ли сможет сохранить прописку в РПЛ напрямую – до спасительного 12 места команду отделяют 10 очков. Поэтому основная задача башкирского клуба – зацепиться за стыковые матчи и уже там попробовать свои силы с кем-нибудь из представителей ФНЛ.

Футбол. РПЛ. Матч Уфа - Краснодар
© photo: Sputnik / Dmitry Mukhametkulov
Футбол. РПЛ. Матч "Уфа" - "Краснодар"

Что касается "Сочи", то подопечные Владимира Федотова еще могут побороться за место в еврокубках. На данный момент "барсы" располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице, но до четвертого места всего три балла. Учитывая достаточно простой календарь сочинцев в оставшихся турах, попадание в еврокубки смотрится вполне достижимой целью.

В матче первого круга соперники победителя не выявили – встреча завершилась вничью 1:1. Я почти уверен в том, что "Сочи" и на сей раз пополнит свою копилку набранными очками. В то, что "Уфа" выиграет третий матч подряд, верится с трудом. Но сопротивляться команда будет. Поэтому предположу, что для гостей игра получится непростой и если они сумеют победить, то с разницей в один мяч.

Ставка: победа "Сочи" в один мяч или ничья за 1,77.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1080)
Теги:
прогноз на футбольный матч

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Родственники у погребального костра с телом человека, умершего от коронавируса в Нью-Дели
В купальниках на лыжах, новый электромобиль и королева – лучшие фото недели
Грузия готова к Pfizer: страна получила морозильники для хранения вакцины - видео
Грузия готова к Pfizer: страна получила морозильники для хранения вакцины - видео
Рождаемость и смертность в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться