У Хвичи Кварацхелия есть шансы выйти на поле до конца сезона

Кварацхелия получил травму в матче XXVI тура РПЛ против "Урала" – ему диагностировали повреждение задней поверхности бедра

ТБИЛИСИ, 24 апр – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия, возможно, появится на поле до конца сезона.

"Всегда очень трудно категорично говорить о том, что будет и как. Скажу обтекаемо: шансы сыграть до конца сезона у Кварацхелия есть", – приводит слова главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого официальный Twitter клуба.

Кварацхелия получил травму в матче XXVI тура РПЛ против "Урала" (1:0). После обследования у грузинского полузащитника диагностировали повреждение задней поверхности бедра. Изначально сообщалось, что на восстановление футболиста потребуется несколько недель. Это означало, что в текущем сезоне РПЛ Кварацхелия больше не сыграет за "Рубин", так как до окончания чемпионата осталось провести четыре тура.

После XXVI туров "Рубин" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 46 очков и впервые в сезоне оказался в зоне еврокубков. В оставшихся матчах чемпионата "Рубину" предстоит сыграть с "Краснодаром", "Динамо", "Ротором" дома и с тульским "Арсеналом" на выезде.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти.

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