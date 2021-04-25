"Рубин" – "Краснодар": прогноз на матч чемпионата России по футболу

XXVII тур чемпионата России завершится матчем между казанским "Рубином" и "Краснодаром". В этом противостоянии хозяевам нужно очень много, а "быкам" – просто достойно завершить неудачный сезон.

Из семи матчей во второй части РПЛ "Рубин" выиграл шесть (уступили казанцы только "Химкам" (1:3). 18 набранных очков позволили подопечным Леонида Слуцкого впервые в сезоне пробиться в зону еврокубков и расположиться на четвертом месте.

Но беда подобралась, откуда не ждали. В матче против "Урала" травму получил лидер "Рубина" – Хвича Кварацхелия. Грузинский полузащитник повредил заднюю поверхность бедра и в текущем сезоне уже вряд ли выйдет на поле. Более того, в той же игре с поля был удален Денис Макаров. Это значит, что из атакующего трио "Рубина" в строю остался только Деспотович.

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv Игроки "Сочи" радуются забитому мячу

Что касается "Краснодара", то "быкам" просто нужно достойно завершить нынешний сезон. После трех поражений подряд, отставки Мусаева и назначения на пост главного тренера Виктора Гончаренко, "быки", наконец, набрали очки, сыграв в прошлом туре вничью с "Зенитом" (2:2). Но в сложившейся ситуации поделить очки с лидером чемпионата – слабое утешение для болельщиков клуба.

Нет никаких сомнений в том, что даже несмотря на потерю лидеров, "Рубин" будет предельно мотивирован и постарается сделать все возможное, чтобы остаться в зоне еврокубков, благо календарь этому способствует. Помимо "Краснодара" казанский клуб сыграет с "Динамо", "Арсеналом" и "Ротором". Так что в предстоящей игре самое главное для команды Слуцкого – не потерять очки. Поэтому я выберу аккуратную ставку на то, что "Рубин" не проиграет у себя дома.

Ставка: "Рубин" не проиграет за 1,57.