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Футбол. РПЛ. Матч Рубин — Спартак

"Рубин" – "Краснодар": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1081)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Рубин" и "Краснодар"

XXVII тур чемпионата России завершится матчем между казанским "Рубином" и "Краснодаром". В этом противостоянии хозяевам нужно очень много, а "быкам" – просто достойно завершить неудачный сезон.

Из семи матчей во второй части РПЛ "Рубин" выиграл шесть (уступили казанцы только "Химкам" (1:3). 18 набранных очков позволили подопечным Леонида Слуцкого впервые в сезоне пробиться в зону еврокубков и расположиться на четвертом месте.

Но беда подобралась, откуда не ждали. В матче против "Урала" травму получил лидер "Рубина" – Хвича Кварацхелия. Грузинский полузащитник повредил заднюю поверхность бедра и в текущем сезоне уже вряд ли выйдет на поле. Более того, в той же игре с поля был удален Денис Макаров. Это значит, что из атакующего трио "Рубина" в строю остался только Деспотович.

 

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© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Что касается "Краснодара", то "быкам" просто нужно достойно завершить нынешний сезон. После трех поражений подряд, отставки Мусаева и назначения на пост главного тренера Виктора Гончаренко, "быки", наконец, набрали очки, сыграв в прошлом туре вничью с "Зенитом" (2:2). Но в сложившейся ситуации поделить очки с лидером чемпионата – слабое утешение для болельщиков клуба.

Нет никаких сомнений в том, что даже несмотря на потерю лидеров, "Рубин" будет предельно мотивирован и постарается сделать все возможное, чтобы остаться в зоне еврокубков, благо календарь этому способствует. Помимо "Краснодара" казанский клуб сыграет с "Динамо", "Арсеналом" и "Ротором". Так что в предстоящей игре самое главное для команды Слуцкого – не потерять очки. Поэтому я выберу аккуратную ставку на то, что "Рубин" не проиграет у себя дома.

Ставка: "Рубин" не проиграет за 1,57.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1081)
Теги:
Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч

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