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Борец Якоб Каджая

Грузинские борцы греко-римского стиля пока без золота на чемпионате Европы

photo: GeoWrestling / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (231)
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Чемпионом Европы стал Зураб Датунашвили (-87 кг), который в настоящее время выступает за сборную Сербии

ТБИЛИСИ, 25 апр – Sputnik. Грузинские борцы греко-римского стиля завоевали серебро и бронзу на чемпионате Европы, проходящем в эти дни в Варшаве (Польша).

Победителем турнира мог стать Якоб Каджая, но в финале соревнований в весовой категории до 130 кг грузинский тяжеловес уступил Ризе Кайалыпу из Турции (1:3).

Грузинский борец Гено Петриашвили
FB / United World Wrestling
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Бронзовым призером ЧЕ стал Лери Абуладзе (-63 кг). В схватке за третье место грузинский борец взял верх над Михаем Михутом из Румынии (9:1).

Стоит отметить, что чемпионом Европы стал Зураб Датунашвили (-87 кг), который в настоящее время выступает за Сербию.

В заключительный день континентального первенства у сборной Грузии есть шанс завоевать золотую медаль ЧЕ. В финале весовой категории до 72 кг Шмаги Болквадзе встретится с Малхасом Амояном из Армении. Подняться на пьедестал почета может и Айвенго Рикадзе (-82 кг), который поборется за бронзу чемпионата. Его соперник определится в репешаже.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (231)
Теги:
Чемпионат Европы по борьбе, борьба, Грузия

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