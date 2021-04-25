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Футбол. РПЛ. Матч Химки — Ротор

Грузинский футболист стал "рекордсменом" российской премьер-лиги

© photo: Sputnik / Alexey Maishev
Спорт
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Темы:
Грузинские футболисты в России (148)
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Sputnik Грузия
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Права на Кверквелия принадлежат "Локомотиву", но с лета прошлого года защитник выступает за "Ротор" на правах аренды

ТБИЛИСИ, 25 апр – Sputnik. Центральный защитник сборной Грузии по футболу и волгоградского "Ротора" Саба Кверквелия стал "рекордсменом" РПЛ по мячам, забитым в собственные ворота.

В матче XXVII тура против "Зенита" (0:6) грузинский защитник отметился своим пятым автоголом в чемпионате России и обошел по этому показателю Дениса Колодина, на счету которого четыре "взятия" ворот в 244 встречах. Для того, чтобы "превзойти" российского защитника, Кверквелия понадобилось 184 матча.

До "Ротора" 29-летний Кверквелия выступал за московский "Локомотив" и казанский "Рубин", и в этих клубах защитник забил в свои ворота по два гола.

Стоит отметить, что среди защитников, в чьем послужном списке по три автогола, также есть грузин. Это Алеко Амисулашвили, который в свое время выступал за "Спартак" (Нальчик), "Крылья Советов" и "Краснодар". Компанию Амисулашвили составляют Виталий Дьяков, Ризван Уциев и Павел Маслов.

Права на Кверквелия принадлежат "Локомотиву", но с лета прошлого года защитник выступает за "Ротор" на правах аренды. В составе волгоградского клуба, в текущем розыгрыше РПЛ, Кверквелия провел 16 матчей.

После XXVII туров в российской премьер-лиге "Ротор" набрал 18 очков и находится в зоне прямого вылета из высшего дивизиона чемпионата страны.

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Темы:
Грузинские футболисты в России (148)
Теги:
Саба Кверквелия, Чемпионат России по футболу, футбол

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