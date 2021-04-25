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Футбол. РПЛ. Матч Химки – Рубин

Слуцкий: Кварацхелия уже играет на уровне лучших чемпионатов Европы

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
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Темы:
Грузинские футболисты в России (148)
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Грузинский футболист сумеет стать конкурентноспособным в лучших лигах Старого Света, считает наставник "Рубина"

ТБИЛИСИ, 25 апр – Sputnik. Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий считает, что Хвича Кварацхелия уже перерос уровень российского чемпионата.

"Я думаю, этот игрок входит по всем основным футбольным характеристикам и метрикам в пятерку ярчайших игроков из Топ-5 Лиг Европы. Каждому овощу или фрукту своя грядка и свое время. Поэтому ты можешь орла запихнуть в клетку для колибри", - сказал Слуцкий изданию tatarstan24.tv.

Хвича Кварацхелия, игрок Рубина
photo : FC Rubin / FB
Кварацхелия привык, что против него играют жестко

При этом наставник "Рубина" выразил надежду, что Кварацхелия сумеет стать конкурентноспособным в лучших лигах Старого Света.

"Если человек действительно перерос уровень и действительно может быть конкурентоспособен на принципиально другом уровне футбола и принципиально в других лигах, то, с одной стороны, это должно быть сожаление, с другой стороны, это должна быть безумная гордость, что нам удалось подготовить человека, который, я очень надеюсь, будет сверхконкурентоспособен в ведущих командах Европы", - отметил Слуцкий.

В последние несколько месяцев в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Кварацхелия заинтересованы ведущие европейские клубы: "Ювентус", "Милан", "Наполи", "Аталанта", "Бавария" и "Боруссия". Однако официального предложения в "Рубин" пока не поступало.

По версии авторитетного издания transfermarkt, рыночная стоимость Кварацхелия составляет 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти.

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Темы:
Грузинские футболисты в России (148)
Теги:
Хвича Кварацхелия, клуб "Рубин", Чемпионат России по футболу, футбол

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