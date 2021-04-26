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Грузинский борец Шмаги Болквадзе

Грузинский борец греко-римского стиля стал чемпионом Европы

GeoWrestling
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (232)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210426/251563144/Gruzinskiy-borets-greko-rimskogo-stilya-stal-chempionom-Evropy.html

На турнире в Варшаве грузинские борцы греко-римского стиля завоевали четыре медали: 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы

ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Шмаги Болквадзе завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, завершившемся в Варшаве (Польша).

В финале соревнований в весовой категории до 72 кг, Болквадзе победил представителя Армении Малхаса Амояна (4:1).

Теперь в коллекции Болквадзе есть медали континентальных первенств всех проб. В 2016 году грузинский борец стал бронзовым призером турнира, проходившем в Риге, а два года спустя завоевал серебро на турнире в Каспийске. Помимо этого Болквадзе вице-чемпионом Европейских игр в Минске (2019) и бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016).

Борец Якоб Каджая - греко-римский стиль, соревнования, архивное фото
© AFP / JACK GUEZ
Грузинские борцы греко-римского стиля пока без золота на чемпионате Европы

Еще одну медаль – бронзовую, в заключительный день ЧЕ для сборной Грузии завоевал Айвенго Рикадзе. В схватке за третье место в весовой категории до 82 кг, наш борец взял верх над Карапетом Чаляном из Армении.

Таким образом на турнире в Варшаве грузинские борцы греко-римского стиля завоевали четыре медали: 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы. Ранее Якоб Каджая (-130 кг) стал вице-чемпионом Европы, а Лери Абуладзе (-63 кг) – бронзовым призером.

В общекомандном медальном зачете сборная Грузии набрала 101 балл и заняла третье место, пропустив вперед команду Турции (106 баллов) и России (175).

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (232)
Теги:
Шмаги Болквадзе, Чемпионат Европы по борьбе, борьба, Грузия

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