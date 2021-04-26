Второй круг чемпионата Грузии по футболу стартовал с сенсации

Серия из шести побед подряд была перед матчем X тура у динамовцев, а действующий чемпион Грузии считался безоговорочным фаворитом противостояния

ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Второй круг, который ознаменовался сенсационным результатом, стартовал в Национальной лиге чемпионата Грузии по футболу – "Динамо" Тбилиси на выезде уступило 0:2 новичку Лиги "Самгурали" из Цхалтубо.

Перед матчем X тура у динамовцев была серия из шести побед подряд и действующий чемпион Грузии считался безоговорочным фаворитом противостояния. Но подопечные Сосо Пруидзе не позволили гостям фактически ни одного голевого момента.

Счет во встрече был открыт в концовке первого тайма, после точного удара Серго Кухианидзе. Особенно стоит отметить голевой пас Лукмага Гилмора, который одним касанием оставил не удел сразу нескольких защитников "Динамо".

После перерыва подопечные Георгия Немсадзе осадили ворота "Самгурали", но хозяева грамотно сыграли в обороне и "огрызались" опасными контратаками. Одна из них, в уже компенсированное арбитром время, завершилась вторым взятием ворот Омара Мигинеишвили.

Стоит отметить, что в первом круге динамовцы также не смогли обыграть "Самгурали", расписав с новичком Лиги ничью 1:1.

Несмотря на поражение, "Динамо" сохранило за собой первое место в турнирной таблице (22 очка), так как динамовцы Батуми в своем матче не смогли обыграть "Торпедо" Кутаиси (1:1) и отстают от столичного клуба на три пункта.

Следующий матч "Динамо" Тбилиси проведет дома против кутаисского "Торпедо".

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