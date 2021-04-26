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Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия во время отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции

"Ювентус" купит Кварацхелия, если клуб пробьется в Лигу чемпионов

photo: Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские футболисты в России (149)
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Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратич уже начал работу, направленную на покупку Кварацхелия, пишет итальянский портал

ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Туринский "Ювентус" рассматривает приобретение грузинского полузащитника казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелия как одно из приоритетных направлений, сообщает итальянское издание Juventusnews24.

Как отмечает издание, спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратич уже начал работу, направленную на покупку Кварацхелия. В случае, если по итогам текущего чемпионата туринский клуб пробьется в Лигу чемпионов УЕФА, "Ювентус" готов приобрести грузинского полузащитника за 20 миллионов евро, пишет издание.

Футбол. РПЛ. Матч Химки – Рубин
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Слуцкий: Кварацхелия уже играет на уровне лучших чемпионатов Европы

За пять туров до окончания "Серии А" "Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице и пока проходит в зону ЛЧ. Его ближайший преследователь – "Наполи", отстает от "Старой синьоры" на три очка.

Ранее СМИ неоднократно писали о том, что летом "Ювентус" ожидает серьезная кадровая чистка. Велика вероятность того, что клуб покинут Криштану Роналду, Пауло Дибала и Альваро Мората, то есть практически вся атакующая линия команды. При таком раскладе покупка Кварацхелия, безусловно, станет оправданной.

Стоит также отметить, что если этот трансфер состоится, то Кварацхелия станет первым грузинским футболистом, который наденет майку туринского "Ювентуса".

Хвича Кварацхелия, игрок Рубина
photo : FC Rubin / FB
Кварацхелия привык, что против него играют жестко

В последние несколько месяцев в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Кварацхелия заинтересованы ведущие европейские клубы: "Ювентус", "Милан", "Наполи", "Аталанта", "Бавария" и "Боруссия". Однако официального предложения в "Рубин" пока не поступало.

По версии авторитетного издания transfermarkt, рыночная стоимость Кварацхелия составляет 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти.

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Темы:
Грузинские футболисты в России (149)
Теги:
ФК "Ювентус" (Турин), Италия, Хвича Кварацхелия, футбол

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