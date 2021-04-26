21:16 26 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1529
  • 100 RUB4.5960
  • USD3.4464
Поиск
Баскетбол. Евролига. Матч Зенит – Анадолу Эфес

"Реал" Мадрид – "Анадолу Эфес": прогноз на матч плей-офф Евролиги

© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin
Спорт
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/05/250803361.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210426/251572843/Real-Madrid--Anadolu-Efes-prognoz-na-match-pley-off-Evroligi.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между клубами "Реал" Мадрид – "Анадолу Эфес"

В регулярном чемпионате Евролиги мадридский "Реал" смотрелся не очень убедительно, но все же сумел получить свою путевку в плей-офф турнира. Могло показаться, что именно к решающим матчам испанцы наберут форму и окажут турецкому "Анадолу Эфес" достойное сопротивление. Но пока в этой серии идет игра в одни ворота.

Стамбульский клуб получил преимущество своего паркета и в двух домашних матчах просто уничтожил "Реал". В первой игре подопечные Эргина Атамана привезли сопернику 27(!) очков (90:63), а во второй победили 91:68 (+23 очка).

Баскетбол. Евролига. Матч Химки – Реал
© photo: Sputnik / Anton Denisov
Баскетбол. Евролига. Матч "Химки" – "Реал"

"Анадолу" сейчас так хорош, что уже стали поговаривать о том, что "Эфесу" под силу выиграть нынешнюю Евролигу. Большинство специалистов сходятся во мнении, что матч в Мадриде станет последним в этой серии и турки победят со счетом 3:0.

Мнение экспертов поддерживают и букмекеры, которые за победу гостей предлагают коэффициент 1,36 (против 3,1 у "Реала"). Я тоже склоняюсь к мысли, что "Анадолу" не заметит разницы между домашней встречей и гостевой, но, как мне кажется, подавляющего преимущества у турков в Испании не будет. Конечно, после двух таких сокрушительных поражений "Реалу" будет очень непросто настроиться на третий матч, но это их последний шанс оказать хоть какое-то сопротивление. Думаю, мадридский клуб не уступит больше семи очков.

Ставка: победа "Реала" с форой (+7.5) за 1,74.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Теги:
Клуб "Реал", Евролига, баскетбол

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Американские войска покидают Афганистан. Как выглядит война
Американские войска покидают Афганистан: как выглядит война - фото
Вирусолог Института Гамалеи опроверг мифы о COVID-19 - видео
Все о вакцинах: вирусолог опроверг мифы о COVID-19 – видео
Внешняя торговля Грузии в 2021 году. Смотрите и удивляйтесь
Внешняя торговля Грузии в 2021 году
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться