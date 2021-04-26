"Реал" Мадрид – "Анадолу Эфес": прогноз на матч плей-офф Евролиги

В регулярном чемпионате Евролиги мадридский "Реал" смотрелся не очень убедительно, но все же сумел получить свою путевку в плей-офф турнира. Могло показаться, что именно к решающим матчам испанцы наберут форму и окажут турецкому "Анадолу Эфес" достойное сопротивление. Но пока в этой серии идет игра в одни ворота.

Стамбульский клуб получил преимущество своего паркета и в двух домашних матчах просто уничтожил "Реал". В первой игре подопечные Эргина Атамана привезли сопернику 27(!) очков (90:63), а во второй победили 91:68 (+23 очка).

© photo: Sputnik / Anton Denisov Баскетбол. Евролига. Матч "Химки" – "Реал"

"Анадолу" сейчас так хорош, что уже стали поговаривать о том, что "Эфесу" под силу выиграть нынешнюю Евролигу. Большинство специалистов сходятся во мнении, что матч в Мадриде станет последним в этой серии и турки победят со счетом 3:0.

Мнение экспертов поддерживают и букмекеры, которые за победу гостей предлагают коэффициент 1,36 (против 3,1 у "Реала"). Я тоже склоняюсь к мысли, что "Анадолу" не заметит разницы между домашней встречей и гостевой, но, как мне кажется, подавляющего преимущества у турков в Испании не будет. Конечно, после двух таких сокрушительных поражений "Реалу" будет очень непросто настроиться на третий матч, но это их последний шанс оказать хоть какое-то сопротивление. Думаю, мадридский клуб не уступит больше семи очков.

Ставка: победа "Реала" с форой (+7.5) за 1,74.

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